PSG : les cinq buts en vidéo de Kylian Mbappé contre Pays de Cassel en Coupe de France

Auteur de cinq buts, Kylian Mbappé a été l’un des grands artisans de la large victoire, lundi soir, du PSG contre l’US Pays de Cassel en 16e de finale de la Coupe de France (0-7).

Une performance historique. Capitaine en l’absence de Marquinhos, lundi, contre l’US Pays de Cassel en 16e de finale de la Coupe de France (0-7), Kylian Mbappé est devenu le premier joueur de l’histoire du PSG à inscrire cinq buts au cours d’une même rencontre. Et le festival de l’attaquant français contre le Petit Poucet nordiste a commencé à la demi-heure de jeu. Sur un centre de Nuno Mendes, il a ouvert le score d'un plat du pied droit, avec l’aide du capitaine du club nordiste qui a dévié le ballon dans son but (29e).

A peine cinq minutes plus tard (35e), le prodige de Bondy, parfaitement lancé dans la profondeur par Danilo Pereira, a lobé le gardien adversaire pour inscrire le 3e but de son équipe seulement deux minutes après le but de Neymar.

Et il lui a fallu 11 minutes seulement pour inscrire un triplé. Cette fois sur un service de Vitinha, le champion du monde 2018 a piqué son ballon au-dessus de Romain Samson pour permettre à son équipe de mener 4 buts à 0 à la pause (41e).

En seconde période, il ne s’est pas arrêté sur sa lancée. Il a notamment profité d’une sortie manquée du portier de Pays de Cassel pour marquer dans le but vide (56e).

Et l’ancien monégasque a clos sa démonstration d’une reprise du pied droit au deuxième poteau sur un centre de Carlos Soler (78e). Avec ce quintuplé, le premier de sa carrière, Kylian Mbappé compte désormais 196 buts (en 241 matchs) sous le maillot du PSG et n’est plus qu’à quatre longueurs du record d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du club parisien (200 buts). Un record qui ne tient plus qu’à un fil et qui devrait rapidement tomber.