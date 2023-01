PSG : OM, Bayern Munich, Monaco... le calendrier démentiel qui attend Paris en février

Entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, le PSG va être confronté à un calendrier démentiel au mois de février. Et il pourrait grandement conditionner la suite de la saison parisienne.

Un mois de vérité ? Qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, après sa facile victoire, lundi soir, contre l’US Pays de Cassel (0-7), le PSG a vu son calendrier de février s’alourdir un peu plus, mais aussi se corser. Sept matchs sont au programme des hommes de Christophe Galtier en moins de quatre semaines. Et le niveau va s’élever au fil des rencontres.

Trois jours après la réception de Reims, ce dimanche, en championnat pour clôturer le mois de janvier, le PSG se rendra à Montpellier (1er février) avant de recevoir Toulouse (4 ou 5 février) en Ligue 1.

Les choses vraiment sérieuses commenceront ensuite avec un premier déplacement à Marseille en 8e de finale de la Coupe de France (8 février). Ce choc sera suivi d’un voyage périlleux à Monaco (11 ou 12 février) quelques jours seulement avant la réception du Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions (14 février). Les coéquipiers de Kylian Mbappé accueilleront ensuite Lille (18 ou 19 février) puis retourneront à nouveau à Marseille pour la 25e journée de Ligue 1 (26 février).

Et cet enchaînement pourrait conditionner en grande partie la suite de la saison du champion de France en titre dans l’ensemble des trois compétitions. Car s’il occupe la tête du classement en championnat, le PSG a une marge de manœuvre très réduite avec seulement trois points d’avance sur Lens (2e) et cinq sur l’OM (3e) et ne peut donc se permettre d’enchaîner les contre-performances.

En Ligue des champions, la pression sera aussi grande sur les épaules des Parisiens au moment d’affronter le Bayern Munich. Ils devront évoluer à leur meilleur niveau pour se mettre dans une situation favorable avant le match retour en Allemagne (8e février) et s’éviter une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Et la Coupe de France est évidemment un objectif après l’élimination en 8e de finale la saison dernière. Reste désormais à savoir si les coéquipiers de Marquinhos mais aussi Christophe Galtier sortiront indemnes de ce calendrier infernal. Réponse dans un mois.

Le calendrier du PSG en févier

1er février : Montpellier-PSG (21e journée de Ligue 1)

5 février (date à confirmer) : PSG-Toulouse (22e journée de Ligue 1)

8 février : OM-PSG (8e de finale de la Coupe de France)

12 février (date à confirmer) : Monaco-PSG (23e journée de Ligue 1)

14 février : PSG-Bayern Munich (8e aller de la Ligue des champions)

19 février (date à confirmer) : PSG-LOSC (24e journée de Ligue 1)

26 février (date à confirmer) : OM-PSG (25e journée de Ligue 1)