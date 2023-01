Football : l’annonce insolite du club anglais de Burnley pour officialiser l’arrivée d’un joueur (vidéo)

Burnley, club anglais de deuxième division, a officialisé l’arrivée d’un nouveau joueur mercredi soir avec une vidéo très originale.

Un joli buzz. Pour annoncer l’arrivée de l’attaquant sud-africain Lyle Foster, Burnley a détourné un extrait du film d'animation Shrek.

Leader du Championship (D2 anglaise), Burnley va peut-être remporter le prix de la meilleure annonce de recrutement. Dans la vidéo, face à un miroir magique, le personnage Lord Farquaad hésite entre trois recrues, comme il le fait entre les princesses dans le film d'animation.

Once upon a time... pic.twitter.com/7V18jjZLg8 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 25, 2023

Les trois potentielles recrues sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Lyle Foster. Il choisit donc le troisième.

Foster (22 ans, 8 buts en 21 matchs) est passé par Monaco (2019-2020), Guimaraes (Portugal) et la Belgique (Cercle de Bruges et Westerlo). Il compte également 9 sélections (1 but) en équipe nationale.

