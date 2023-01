Football : voici les changements adoptés pour la Coupe du monde, l’Euro et la Ligue des nations

L’UEFA, qui s’est réunie ce mercredi, a adopté plusieurs changements concernant les formats des qualifications pour l’Euro et la Coupe du monde, mais aussi la phase finale de la Ligue des nations. Ces changements prendront effet après l’Euro 2024 organisé en Allemagne.

Une petite révolution. Réunie ce mercredi à Nyon (Suisse), l’UEFA a adopté plusieurs changements concernant le format des qualifications pour l’Euro, la Coupe du monde mais aussi la phase finale de la Ligue des nations. Pour les éliminatoires de l’Euro, qui restera à 24 équipes et non à 32 nations comme cela était envisagé, l’ensemble des équipes seront réparties en douze groupes de quatre ou cinq nations. Et les premiers de chaque groupe ainsi que les meilleurs deuxièmes seront directement qualifiés, contre les deux premiers actuellement.

OFFICIEL Du changement dans le format des qualifications européennes est dans la Nations League!

https://t.co/hrTt5sALzg — UEFA EURO 2024 (@EURO2024FRA) January 25, 2023

Les deuxièmes de groupe restants devront passer par des barrages avec des équipes repêchées de la Ligue des nations. Ce format sera identique concernant la Coupe du monde, qui passera à 48 pays (contre 32) à partir de l’édition 2026 organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Les premiers valideront automatiquement leur billet, alors que les deuxièmes devront, eux, passer par les barrages.

Des modifications ont également été apportées à la Ligue des nations avec l’apparition des quarts de finale. Les vainqueurs et deuxièmes de groupe de la Ligue A s’affronteront en matchs aller-retour pour tenter de se qualifier pour le Final Four. Des matchs de barrage de promotion et relégation en aller-retour entre les troisièmes de groupe de la Ligue A et les deuxièmes de Ligue B, ainsi qu’entre les troisièmes de Ligue B et les deuxièmes de la Ligue C, font également leur apparition. Tous ces changements entreront en vigueur à partir de septembre 2024.