Open d'Australie : Stefanos Tsitsipas affrontera Novak Djokovic en finale

Une finale sous haute tension. C'est officiel, après s'être qualifiés à tour de rôle ce vendredi 27 janvier, Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic s'affronteront pour la finale de l'Open d'Australie ce dimanche, où ce dernier visera un 22e titre du Grand Chelem, afin d'égaler le record de Rafael Nadal.

Le Serbe de 35 ans a nettement dominé, malgré une cuisse toujours largement bandée, l'Américain Tommy Paul (35e) en trois sets 7-5, 6-1, 6-2.

Un parcours encourageant

Premier qualifié en finale ce vendredi, le 4e joueur mondial Stefanos Tsitsipas a vaincu victoire le Russe Karen Khachanov (20e joueur mondial), en quatre manches 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3. C'était la quatrième demi-finale du célèbre tournoi du Grand Chelem à laquelle le joueur grec participait.

Solide et créatif, il a logiquement pris le dessus avec notamment vingt coups gagnants de plus que son adversaire (66) et 29 points remportés à la volée sur 41 montées.

Stefanos Tsitsipas avait joué jusque-là son unique finale de Grand Chelem, en 2021, à Roland-Garros où il avait été battu par Novak Djokovic. En cas de victoire dimanche, Stefanos Tsitsipas deviendrait le nouveau leader du classement ATP.