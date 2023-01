Transferts : l’OM frappe fort avec l’arrivée du Marocain Azzedine Ounahi

Au lendemain de l’accord de principe entre l’OM et Angers, le club olympien a officialisé, ce dimanche 29 janvier, la signature de l’international marocain Azzedine Ounahi, révélation de la dernière Coupe du monde, pour quatre ans et demi.

Un renfort de poids. Marseille a enregistré, ce dimanche, la signature du milieu de terrain Azzedine Ounahi en provenance d’Angers. Le club olympien a déboursé aux alentours de dix millions d’euros pour s’attacher les services de l’international marocain (17 sélections), qui s’est engagé pour quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2027.

@AzzedineOunahi





Le milieu offensif marocain a signé son contrat et est désormais #AzzedineEstOlympien pic.twitter.com/Pvjk7bmaqe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2023

Avec la signature du joueur né à Casablanca, l’OM a réalisé un gros coup. Révélation de la dernière Coupe du monde au Qatar, sous le maillot des Lions de l’Atlas, Azzedine Ounahi était courtisé par de nombreux clubs en Europe convaincus par son aisance technique et son volume de jeu. Mais il a choisi de rester en France et de rejoindre Marseille pour poursuivre sa carrière.

Et sous le maillot olympien, où il retrouvera son compatriote Amine Harit, il va tenter de faire parler ses qualités pour trouver sa place dans l’entrejeu et aider l’OM dans la course au titre. Après avoir assisté, samedi, au match nul entre Marseille et Monaco depuis les tribunes du Vélodrome (1-1), il pourrait faire ses débuts, dès mercredi, sur la pelouse de Nantes.