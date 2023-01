Cristiano Ronaldo : le Portugais a vendu son luxueux jet privé

Cristiano Ronaldo est parvenu à vendre son luxueux jet privé, mis en vente durant l’été et qui lui avait coûté la somme de 20 millions d’euros au moment de son achat en 2015, a rapporté la presse espagnole.

Cristiano Ronaldo n’a plus de jet privé. Le Portugais a trouvé un acquéreur pour son luxueux avion dont il avait l’acquisition en 2015, alors qu’il évoluait encore au Real Madrid, pour la somme de 20 millions d’euros. Le nom du nouveau propriétaire n’est pas connu, ni même le montant dépensé pour acquérir ce Gulfstream G-200 personnalisé, dont il existe seulement 250 exemplaires dans le monde.

L’avion, régulièrement utilisé par sa compagne Georgina pour ses déplacements, dispose d’une capacité de dix personnes et de tout le confort nécessaire avec notamment un réfrigérateur, un micro-ondes, un four électrique, le système Wi-Fi, un téléphone et un système multimédia complet. Le couple avait également engagé un équipage composé de trois capitaines et deux hôtesses de l’air. Et lorsqu’il ne s’en servait pas, il le louait à d’autres joueurs ainsi qu’à des hommes d’affaires pour un prix compris entre 6.000 et 10.000 euros de l’heure.

Malgré tout, il était jugé trop «petit» par Cristiano Ronaldo, pour voyager notamment en famille. Le quintuple Ballon d’or, qui évolue désormais à Al-Nassr en Arabie Saoudite, l’a ainsi vendu pour pouvoir s’en procurer un plus grand. Mais pour le moment, il n’est toujours pas parvenu à trouver son bonheur.