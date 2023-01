Cyclisme : le sprinteur français Nacer Bouhanni victime d’un traumatisme crânien après une lourde chute

Victime d’une lourde chute, dimanche 29 janvier, sur le Challenge Mallorca, le cycliste français Nacer Bouhanni, qui venait de faire son retour à la compétition, souffre d’un traumatisme crânien.

Les coups durs s’enchaînent pour Nacer Bouhanni. Le sprinteur français a fait son retour à la compétition la semaine passée et participait, ce dimanche, à la dernière manche du Challenge Mallorca. Mais il n’a pas été en mesure de terminer la course après avoir été victime d’une lourde chute dans le final. Et il n’en est pas sorti indemne. Nacer Bouhanni souffre d’un «traumatisme crânien» et «de douleurs aux côtes», a indiqué son équipe Arkéa-Samsic sur son compte Twitter.

Victime d’une chute dans le final du #TrofeuPalma sur le @ChallengeMca, a subi un traumatisme crânien et présente des douleurs aux côtes qui nécessiteront de passer une radio de contrôle à son retour en France.





On est tous avec toi Nacer pic.twitter.com/Hg4crzjPmn — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) January 29, 2023

Le cycliste tricolore avait déjà souffert de deux commotions cérébrales la saison dernière avant de se fracturer une vertèbre cervicale sur le Tour de Turquie en avril. Cette blessure l’avait éloigné des routes pendant neuf mois. Et il risque de devoir observer une nouvelle période de repos après cette nouvelle chute.

Sa participation à la Classic America (12 février) mais aussi au Tour des Alpes-Maritimes et du Var (17-19 février) est pour l’heure loin d’être assurée et devrait dépendre des examens de contrôle qu’il devrait subir à son retour en France.