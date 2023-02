Football américain : la légende Tom Brady met un terme définitif à sa carrière

A 45 ans, la légende du football américain Tom Brady, quarterback le plus titré de l’histoire de la NFL, a annoncé, ce mercredi 1er février, mettre un terme définitif à sa carrière.

Cette fois, c’est la bonne. Légende du football américain, Tom Brady a annoncé, ce mercredi, prendre sa retraite sportive à 45 ans. «Je prends ma retraite, pour de bon», a déclaré le quarterback le plus titré de l'histoire de la NFL dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il ne reviendra donc pas sur sa décision. Pas comme l’année dernière.

En février 2022, il avait pris sa retraite avant d’annoncer son retour sur les terrains à peine un mois et demi plus tard, rempilant pour une saison avec les Tampa Bay Buccaneers. Une volte-face qui serait à l’origine de son récent divorce avec la mannequin Gisèle Bündchen. Ce choix aurait été très mal vécu par la top-model brésilienne.

Truly grateful on this day. Thank you pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023