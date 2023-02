Ligue 1 : l'OM retrouve la victoire, le triste record d'Angers… ce qu'il faut retenir de la 21e journée

La 21e journée de Ligue 1 se dispute ce mercredi 1er février. Entre la nouvelle performance de Reims, la victoire de l'OM avec le premier but d'Azzedine Ounahi et le triste record d'Angers... voici ce qu'il faut retenir de cette soirée.

Nantes-OM : 0-2

Plus d'informations à venir…

Angers-Ajaccio : 1-2

Le SCO d’Angers, défait à domicile par Ajaccio (1-2), a établi un nouveau record dans l'élite du football français en encaissant une 13e défaite d'affilée. Le précédent record de 12 défaites consécutives avait été établi par le Cercle athlétique Paris lors de la saison 1933-1934. Dijon l'avait égalé au printemps 2021 et Angers l'avait atteint dimanche avec sa lourde défaite 4-0 à Brest. Les Angevins, qui ont perdu lors du mercato Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, avaient pourtant fait une entame de match sérieuse en ouvrant le score par Sima (13e) mais les Corses ont pris l’avantage grâce à des buts de Soumano (65e) et ElIdrissy (90+4e).

Toulouse-Troyes : 4-1

Plus d’informations à venir…

Reims-Lorient : 4-2

Plus d’informations à venir…

Lille-Clermont : 0-0

Plus d’informations à venir…

Lyon-Brest : 21h

Rennes-Strasbourg : 21h

Montpellier-PSG : 21h

Lens-Nice : 21h

Monaco-Auxerre : 21h