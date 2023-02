Cyclisme : l’impressionnante chute qui a provoqué l’interruption de la 2e étape de l’Etoile de Bessèges (vidéo)

Une énorme chute, impliquant une trentaine de coureurs à 23 kilomètres de l’arrivée, a poussé les organisateurs à interrompre la 2e étape de l’Etoile de Bessèges.

Les images sont impressionnantes. Une énorme chute, survenue ce jeudi sur la 2e étape de l’Etoile de Bessèges entre Bagard et Aubais (Gard), a poussé les organisateurs à neutraliser la course cycliste jusqu’à l’arrivée.

Alors qu’il restait 23 kilomètres à couvrir et qu’une petite vingtaine de coureurs étaient en tête, une trentaine de concurrents, qui se trouvaient à l’arrière du peloton, se sont retrouvés au sol au moment de franchir un petit pont en pierre sur une route très étroite.

La course est neutralisée sur l'Étoile de Bessèges !





Suite à une chute survenue dans une route étroite, les commissaires ont préféré neutraliser la course, pour des raisons de sécurité. #lequipeVELO pic.twitter.com/DbyRcsLYM7 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 2, 2023

Parmi eux, il y avait notamment Thibaut Pinot et Valentin Ferron, qui s’est retrouvé agrippé à l’extérieur du parapet. Et face à l’important amas de coureurs enchevêtrés, la direction a pris la décision d’interrompre l’étape après quelques minutes de flottement pour des raisons de sécurité, les secours étant mobilisés sur cet incident.

«Trois ambulances ont été obligées de quitter la course et pour cela il n’y a plus de sécurité s’il venait à arriver quelque chose dans les kilomètres qui viennent. La meilleure décision a été de dire qu’on neutralise», a déclaré Claudine Fangille, présidente de l’organisation de l’Étoile de Bessèges, au micro de la chaine L’Equipe.

Les coureurs ont donc terminé l’étape jusqu’à l’arrivée en roue libre. Il n’y a pas eu de vainqueur et le classement général a été figé. Vainqueur de la 1ère étape, Arnaud De Lie a ainsi conservé son maillot de leader devant Mads Pedersen et Benoit Cosnefroy,