6 Nations : le XV de France vient à bout dans la douleur de l'Italie (24-29)

Bousculé et mené à un quart d’heure de la fin, le XV de France est péniblement venu à bout de l’Italie, ce dimanche, pour son entrée dans le tournoi des 6 Nations (24-29). Grâce à cette victoire, les Bleus ont enchaîné un 14e succès consécutif.

Le XV de France s’est fait peur. Très peur même. Pour leur entrée dans le tournoi des 6 Nations, ce dimanche, les Bleus ont été sérieusement bousculés et ont souffert pour venir à bout de l’Italie (24-29). A un quart d'heure de la fin du match, ils étaient même menés sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome (24-22). Mais la délivrance est finalement venue d’un essai de Matthieu Jalibert, tout juste entré en jeu, et de la transformation dans la foulée de Thomas Ramos (67e), permettant aux Tricolores d’enchaîner une 14e victoire consécutive.

Le début de la rencontre ne laissait pourtant présager un tel scénario. Les hommes de Fabien Galthié sont parfaitement entrés dans la rencontre avec trois essais en moins d’une demi-heure (5e, 19e, 26e) avant une longue période de flottement et d’indiscipline. Les Italiens ont en profité pour revenir à cinq points avant la pause (14-19) grâce à un essai de sa star Ange Capuozzo (32e) et une nouvelle pénalité de Tommaso Allan (14e, 23e, 40e).

Et dans le second acte, la formation italienne a jeté toutes ses forces dans la bataille et est parvenue à recoller au score sur un essai de pénalité après une faute de Charles Ollivon sur un ballon porté (21-22). Et profitant d’une nouvelle pénalité concédée par le XV de France (18 au total), elle est même passée devant au tableau d’affichage et s’est mise à croire à l’exploit. Mais Matthieu Jalibert s’est mué en sauveur pour éviter une terrible désillusion et offrir la victoire avec le point de bonus offensif à la France.

Malgré ce succès, le XV de France a beaucoup de travail avant d’aller défier, samedi prochain, l’Irlande sur ses terres. «Il n’y a pas de quoi sauter partout après cette victoire. On a été trop indisciplinés. On sait bien qu’à ce niveau ce n’est pas jouable et qu’il va falloir très vite rectifier le tir. On va essayer de positiver mais évidemment qu’il y a beaucoup plus de négatif que de positif. Et quand on voit le score et le scénario, ça aurait pu être pire», a confié Antoine Dupont au micro de France 2.

C’est dire si le demi de mêlée et ses coéquipiers ont du pain sur la planche avant d’affronter le XV du Trèfle, qui a, de son côté, fait forte impression au pays de Galles avec un victoire pleine de maîtrise (10-34).