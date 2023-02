NBA : quelles sont les options de Kevin Durant après le départ de Kyrie Irving à Dallas ?

Après le transfert de James Harden aux Sixers l’an dernier, et de Kyrie Irving à Dallas hier, Kevin Durant est désormais la seule superstar dans l’effectif des Nets de Brooklyn. Va-t-il demander à partir ? Ferait-il mieux de rester ? Voici les différentes options qui s’offrent à lui.

L’avenir est incertain. Il y a un an de cela, Kevin Durant jouait avec James Harden et Kyrie Irving aux Nets de Brooklyn, une équipe alors considérée comme un des favoris pour le titre NBA en raison du talent de ce formidable trio. Depuis ce dimanche 5 février, le joueur de 34 ans est le seul encore en place après le transfert de Kyrie Irving aux Mavericks de Dallas (avec Markieff Morris). Les Nets ont récupéré Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith dans l’opération (ainsi qu’un choix de premier tour de Draft en 2029, et deux choix de second tour en 2027 et 2029), deux joueurs solides qui devraient parfaitement s’intégrer dans le collectif.

Toutefois, il est important de rappeler que, quand Kevin Durant a rejoint Brooklyn en 2019, c’était dans l’idée de jouer avec Kyrie Irving, un meneur ultra-talentueux balle en main, mais dont l’attitude loin des parquets est notoirement toxique ces dernières années. Le départ de son coéquipier va-t-il pousser l’ailier, qui reste un des joueurs les plus talentueux de la ligue, à demander son transfert ? Kevin Durant a prolongé son contrat avec le club à l’été 2021, et celui-ci se terminera à l’issue de la saison 2025-2026. Les Nets n’ont aucune obligation de le transférer, et selon le journaliste américain Adrian Wojnarowski du site ESPN, Brooklyn souhaite qu’il reste en place. En attendant de connaître les intentions de Kevin Durant, voici les différents scénarios qui pourraient se jouer dans les jours à venir.

Kevin Durant demande son transfert

C’est l’hypothèse la plus répandue actuellement en NBA. L’été dernier, sentant que les Nets ne prenaient pas la bonne direction, Kevin Durant a demandé son transfert du club, prévenant qu’il ne resterait qu’à la condition que le coach – Steve Nash à l’époque – et/ou le manager général, Sean Marks, soient licenciés. Ambiance ! Quelques semaines plus tard, à peine la saison débutée, Steve Nash était remercié, et l’équipe déroulait son meilleur basket sous les ordres de Jacques Vaughn. Tout semblait parfait, jusqu’à la blessure de Kevin Durant début janvier. L’an dernier, à la même époque, Kevin Durant souffrait de la même blessure, et à son retour, James Harden avait mis les voiles vers Philadelphie. Cette fois, c’est Kyrie Irving qui demande à quitter le navire pendant son séjour à l’infirmerie.

Si les joueurs récupérés par les Nets sont solides, Kevin Durant pourrait estimer que le talent global de l’effectif ne leur permet plus de jouer le titre, et qu’un transfert dans un autre club représente le seul moyen pour lui de rester compétitif pour la fin de sa carrière. Le problème est qu’il est sous contrat, et que les Nets, déjà cet été, avait demandé aux équipes adverses des contreparties si importantes en échange de l’ailier que ce dernier serait arrivé dans une équipe vidée de sa substance si son transfert avait eu lieu. La quasi-totalité des clubs NBA aimerait le compter dans leur rang, mais toutes n’ont pas les moyens de le faire venir. Ou ne disposent pas des éléments susceptibles de convaincre Brooklyn de se séparer de lui. Tout cela ressemble fortement à une impasse.

Les Nets n’ont aucune obligation de le transférer, car il est sous-contrat pour les trois années à venir. Le club n’a aucune intention de perdre des matchs puisque leurs futurs choix de Draft partiront à Houston (dans le cadre du transfert qui a fait venir James Harden) quoiqu’il arrive. Et si Kevin Durant parvenait à leur forcer la main, il se retrouverait dans une équipe très affaiblie par les contreparties exigées dans l’échange.

Kevin Durant reste à Brooklyn

Clairement, cela semble la solution à la fois la plus souhaitable, et la plus probable. Selon de nombreux journalistes américains, le transfert de Kyrie Irving pourrait n’être qu’une première étape pour les Nets d’ici à la date limite des transferts fixée au 9 février. L’effectif est riche en joueurs spécialisés – notamment les shooteurs longue distance que sont Seth Curry et Joe Harris – dont les autres équipes NBA raffolent. Et Brooklyn pourrait réussir à échanger certains d’entre eux pour bâtir une équipe mieux équilibrée autour du talent de Kevin Durant. En résumé : lui, la superstar absolue, et les autres en soutien de son extraordinaire talent.

La presse new-yorkaise a également relayé l’information selon laquelle Kevin Durant ne serait pas convaincu par le talent de Ben Simmons, le principal joueur récupéré dans le transfert de James Harden la saison passée, et dont les problèmes de santé (physique et mentale) semblent avoir durablement enrayé la carrière (principalement en comparaison de son salaire annuel). Ce ne sera pas facile pour les Nets de trouver un club enclin à reprendre son contrat vu ses performances actuelles. Mais Sean Marks, le manager général, s’est déjà extirpé de situations autrement plus compliquées par le passé.

Pour Kevin Durant, sévèrement critiqué en 2016 pour avoir rejoint les Warriors de Golden State où il a remporté deux titres consécutifs (2017, 2018) au côté de Stephen Curry, le choix de rester à Brooklyn et de continuer à y bâtir un prétendant au titre pourrait représenter un des défis les plus stimulants de sa carrière après quatre années cauchemardesques avec Kyrie Irving et James Harden (le trio n’aura joué que… 10 matchs ensemble) marquées par les blessures à répétitions et les tensions interminables. Si les Nets parviennent à faire venir des joueurs capables de mettre en valeur son talent si singulier, et de répondre présents en playoffs, la décision d’encaisser le choc et de poursuivre pourrait se révéler bénéfique à plus d’un titre pour lui.