Ski : l’Italienne Elena Fanchini décède d’un cancer à 37 ans

La skieuse italienne Elena Fanchini, vice-championne du monde de descente en 2005, est décédée, ce mercredi 8 février, d’un cancer à l’âge de 37 ans.

Le monde du ski pleure Elena Fanchini. La skieuse italienne est décédée, ce mercredi, à l’âge de 37 ans. Alors qu’elle luttait depuis plusieurs années contre la maladie, elle a succombé à un cancer, détecté en 2017, à son domicile de Solato près de Brescia (Italie).

Ce cancer l’avait privée des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Si elle avait tenté de reprendre la compétition quelques mois plus tard, après avoir subi l'ablation d'une tumeur cancéreuse, elle avait lourdement chuté lors d'un entraînement du super-G de Copper Mountain (Etats-Unis). Victime d’une fracture du péroné et de graves contusions au genou gauche, elle n'avait jamais repris un départ et avait pris sa retraite en 2020.

Au cours de sa carrière, l’aînée des trois sœurs Fanchini (Nadia et Sabrina) avait remporté deux descentes en Coupe du monde, à Lake Louise (Canada) en décembre 2005 et à Cortina d'Ampezzo (Italie) en 2015. Elle avait également remporté une médaille d’argent en descente aux championnats du monde de Bormio en 2005.