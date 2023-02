NBA : voici les principaux échanges de joueurs à retenir après la date limite des transferts

Durant les quelques jours précédant la date limite des transferts fixée au jeudi 9 février, pas moins de 16 échanges impliquant des joueurs issus de 28 des 30 équipes que comptent la NBA – dont plusieurs stars – ont été réalisés. Voici les principaux changements à retenir.

La NBA d’hier n’est plus celle d’aujourd’hui, littéralement. À l’approche de la date limite des transferts, la ligue américaine s’est imposée un lifting en profondeur avec 16 échanges réalisés par 28 des 30 équipes qui la composent. Parmi les joueurs impliqués, on compte plusieurs stars – principalement Kyrie Irving et Kevin Durant – dont la présence sous leur nouvelle couleur pourrait profondément modifier la balance des pouvoirs au sein de la NBA. Sans plus attendre, voici les principaux transferts à retenir.

Les grosses écuries se renforcent : Suns, Lakers, Mavericks, Clippers

Kyrie Irving à Dallas

Après trois saisons cauchemardesques à Brooklyn, où il se trouvait le plus souvent à la source des problèmes, et alors que l’équipe jouait enfin son meilleur basket ces derniers mois, Kyrie Irving a décidé que le moment était opportun pour exiger son transfert immédiat des Nets. Le club n’a pas traîné à réagir en l’envoyant (avec Markieff Morris) à Dallas en échange de Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, un premier choix de draft non-protégé en 2029, et deux seconds tours. Une plutôt bonne affaire pour des Nets dos au mur.

Quid de Dallas ? Sur le papier, difficile de ne pas s’extasier devant le formidable combo formé par Kyrie Irving et Luka Doncic, la star incontestée des Mavericks orpheline d’un second créateur balle en main, depuis le départ de Jalen Brunson l’été dernier. La puissance offensive de ce duo a de quoi donner des cauchemars à leurs adversaires. On peut toutefois redouter la baisse au niveau défensif, et les problèmes que cela va poser au coach, Jason Kidd, une fois en playoffs.

Le problème autour de Kyrie irving ne se situe pas sur le terrain (quand il s’y trouve), mais plutôt en dehors. Dallas vient de s’offrir les services d’un joueur dont le contrat se termine à la fin de la saison, sans aucune garantie pour l’avenir, et qui a semé la zizanie dans tous les clubs où il est passé auparavant. Créer la discorde et semer le chaos autour de lui semble être une seconde nature. Ce pari de Dallas est éminemment risqué, surtout si cela venait à faire douter Luka Doncic, leur joyau de 23 ans qui fait déjà partie de l’élite de la NBA, sur les capacités du club à bâtir une équipe solide autour de lui.

Kevin Durant à Phoenix

Le départ de Kyrie Irving à Dallas ne lassait que peu de place au doute concernant l’avenir de Kevin Durant à Brooklyn, club que les deux joueurs ont rejoint ensemble à l’été 2019 dans l’espoir d’y conquérir un ou plusieurs titres (mince, c’est raté !). Les observateurs étaient toutefois perplexes quant à la probabilité de voir partir le joueur, qui est actuellement blessé et est sous contrat pour les trois années à venir, avant la date limite des transferts.

C’est pourtant chose faite, avec un échange qui voit Kevin Durant et T.J. Warren rejoindre Phoenix, et Cameron Johnson, Mikal Bridges, et Jae Crowder (+ quatre premiers tours de draft et un échange de tour en 2028) faire le chemin inverse. Kevin Durant, qui reste un des meilleurs joueurs de la NBA à 34 ans, rejoint un club qui a réussi à garder trois joueurs majeurs de son effectif : Chris Paul, Devin Booker, et DeAndre Ayton. Ce qui est tout à fait incroyable. Les Suns ont également envoyé Dario Saric au Thunder d’OKC en échange de Darius Bazley.

Les Suns ont atteint les finales NBA en 2021, où ils se sont inclinés face aux Bucks de Milwaukee, et ont terminé la saison passée avec le meilleur bilan de la ligue avec 64 victoires au compteur, avant de se faire éliminer par les Mavericks en demi-finale de conférence. Ajouter Kevin Durant à cet effectif est suffisant pour propulser les Suns, qui était en difficulté en raison des blessures cette saison, au rang de favori pour le titre. Ce transfert est clairement réalisé avec la volonté de gagner immédiatement. Si la santé les épargne (Chris Paul est réputé pour se blesser au pire moment), et que les joueurs parviennent à créer des automatismes d’ici le début des playoffs en avril prochain, il risque d’être difficile d’empêcher cette équipe d’aller au bout.

Kevin Durant will wear No. 35 with the Suns, per @boardroom pic.twitter.com/nOX59JEvZe — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2023

Russell Westbrook quitte les Lakers

Le calvaire de Russell Westbook aux Lakers vient de prendre fin. Après 18 mois de tension irrespirable, et d’humiliations répétées, le meneur de jeu a été impliqué dans un vaste échange entre trois équipes. Lui, Damian Jones et Juan Toscano-Anderson (+ un premier tour de draft protégé Top 4 en 2027) ont été envoyé au Jazz d’Utah, qui ne compte pas le garder, et va le laisser partir. Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker (+ seconds tours de draft 2025 et 2026) quittent Utah pour rejoindre Minnesota. Les Lakers récupèrent quant à eux D’Angelo Russell (de Minnesota), ainsi que Malik Beasley et Jarred Vanderbilt (d’Utah).

Pour les fans des Lakers, ce transfert est un soulagement, et permet d’entourer LeBron James et Anthony Davis de trois joueurs dont les styles de jeu semblent plus complémentaires avec celui des deux stars. Ils ont également laissé partir Thomas Bryant à Denver, avant de récupérer Mo Bamba, un pivot censé protéger le cercle et être capable de tirer de loin, en envoyant Patrick Beverley au Magic d’Orlando.

Cela sera-t-il suffisant pour inverser la tendance à Los Angeles, et enfin se remettre à rêver d’une qualification en playoffs (oui, on va commencer par ça déjà) ? Peut-être. Le calendrier des Lakers s’annonce corsé dans les semaines à venir. Et un échange en cours de saison pose régulièrement des problèmes d’adaptation au niveau du jeu collectif.

Mais LeBron James a déjà connu un scénario similaire en 2018, à Cleveland, où la moitié de l’effectif avait été transféré en cours de saison (là aussi avec des tensions dans le vestiaire) sans que cela ne l’empêche de conduire tout ce beau monde en finale NBA. On notera que cela remonte à 5 ans bientôt. S’il reste au sommet de sa forme à 38 ans, il n’est pas certain que LeBron James ait encore les ressources nécessaires pour réitérer cet exploit.

Les Clippers se renforcent in extremis

Décevants depuis les arrivées de Paul George et Kawhi Leonard en 2019, les Clippers ont réussi à échanger Reggie Jackson, pour faire venir Mason Plumlee dans l’effectif. Le pivot des Hornets, qui réalise sa meilleure saison en carrière, leur permet de répondre à leur problème de taille dans la raquette, avec ses qualités de défense au cercle, et surtout une capacité à faire des passes.

Les Clippers se sont également impliqués dans un échange qui leur a permis de récupérer Eric Gordon, en laissant partir Luke Kennard (à Memphis) et John Wall (à Houston, où il va être libéré). L’arrière en provenance des Rockets a longtemps été un lieutenant efficace de James Harden quand ce dernier évoluait à Houston. Il possède l’expérience, ainsi que des qualités aux tirs et en défense qui devraient apporter un plus à l’effectif des Clippers.

Mieux encore, les Clippers sont parvenus à récupérer Bones Hyland en échange de deux seconds tours de draft avec les Nuggets de Denver. Un jeune joueur talentueux capable d’apporter de l’énergie en sortie de banc. Les Clippers se sont renforcés, à n’en pas douter.

Les bonnes affaires des prétendants : Memphis, Denver, Boston, Philadelphie, Golden State

Memphis Grizzlies

Les Grizzlies avaient besoin d’adresse extérieure, et c’est exactement ce que l’équipe a réussi à faire avec la venue de Luke Kennard dans l’échange qui envoie Eric Gordon aux Clippers (et Danny Grenn aux Rockets). Memphis est une des équipes les plus redoutables de la conférence Ouest en l’état, et n’avait pas besoin de modifier grand-chose pour espérer être compétitif. Oui, le niveau de difficulté a sérieusement augmenté, mais les Grizzlies sont équipés pour faire face à l’adversité.

Golden State Warriors

Les Warriors ont enfin sauté le pas, et se sont débarrassés de James Wiseman pour l’envoyer aux Pistons de Detroit dans un échange impliquant trois équipes. Golden State renoue avec Gary Payton Jr., joueur qui s’était révélé indispensable dans la conquête du titre la saison passée, et qui était parti à Portland à l’intersaison. Steve Kerr et le coaching staff espèrent que son retour permettra à l’équipe de corriger ses problèmes défensifs (18e de la NBA) et son record pitoyable à l’extérieur (7 victoires, 21 défaites).

Denver Nuggets

La décision des Nuggets de se séparer de Bones Hyland pour simplement deux seconds tours de draft reste un mystère, l’équipe qui caracole en tête de la conférence Ouest ayant probablement pu, ou du, récupérer un joueur capable de les aider sur le terrain immédiatement. Surtout que leurs principaux concurrents se sont considérablement renforcés. Denver a toutefois réussi à récupérer Thomas Bryant en provenance des Lakers, un pivot qui vient combler leur besoin d’un remplaçant efficace derrière le double MVP en titre, Nikola Jokic. À quel point sa présence changera la donne en playoffs ? C’est la question primordiale qui se pose aux fans des Nuggets aujourd’hui.

Boston Celtics

Ce n’est pas le tansfert de l’année. Mais l’addition de Mike Muscala en échange de Justin Jackson avec le Thunder d’OKC (qui récupère deux futurs seconds tours de draft dans l’opération) pourrait se révéler, là aussi, plus importante qu’on ne le croit pour un club qui était déjà considéré comme un des favoris pour le titre NBA cette saison. Les Celtics peuvent compter sur leur formidable duo, Jayson Tatum et Jaylen Brown, ainsi que sur un effectif parfaitement équilibré autour d’eux. Ajouter Mike Muscala, un intérieur intelligent qui plante 39 % de ses tirs à trois points en carrière, et qui n’est pas maladroit en défense est une excellente opération.

Philadephie Sixers

Les Sixers ont réalisé une belle opération dans l’échange à trois équipes qui leur permet de récupérer Jalen McDaniels en provenance des Hornets de Charlotte, tandis que leur spécialiste de la défense, Matisse Thybulle, s’envole pour Portland, et que les Hornets récupèrent Svi Mykhailiuk et deux futurs seconds tours de draft.

Pour tout son talent défensif, Thybulle était trop limité offensivement pour vraiment peser en playoffs, et les Sixers en étaient parfaitement conscients. Avec Jalen McDaniels, il récupère un joueur qui n’est pas maladroit aux tirs extérieurs et dont la défense est tout à fait honorable. Donc Rivers, le coach de Philadelphie, dispose d’un choix plus large de défenseurs à mettre sur le terrain, avec McDaniels qui vient s’ajouter à Danuel House Jr. et P.J. Tucker. Bravo !

Milwaukee Bucks

Dans les grandes manœuvres des Nets de Brooklyn, les Bucks de Milwaukee ont réussi à mettre la main sur Jae Crowder, un joueur qui apporte son adresse de loin, une défense solide, et surtout son expérience en playoffs. Finaliste avec le Heat en 2020, puis avec les Suns en 2021, Jae Crowder est un joueur précieux capable de jouer dans le cinq majeur, ou en sortie de banc. Il n’a toutefois pas joué de la saison à Phoenix, d’où il exigeait d'être transféré depuis l’intersaison. L’ailier rejoint un club ambitieux qui figure sur la courte liste des favoris pour le titre. Son apport pourrait se révéler décisif en cas de confrontation face à Boston, avec sa capacité à défendre sur Tatum et/ou Brown.

Les échanges périphériques : New York, Portland, Toronto, Hawks, etc.

Toronto Raptors

Considéré comme un des acteurs majeurs potentiels avant la date limite des transferts, Toronto s’est contenté de récupérer Jakob Poetl en échange de Khem Birch, et surtout d’un premier tour de draft (protégé Top 6) en 2024 et deux futurs seconds tours. Un prix élevé qui indique que le club souhaite poursuivre son expérience autour de Pascal Siakam, O.G. Anunoby, Fred VanVleet et Gary Trent Jr. Pourquoi pas après tout. Poetl va clairement les aider dans la défense intérieure et aux rebonds. Mais cela permet-il à l’équipe de franchir un palier pour rejoindre le gratin de la conférence Est ? Le doute est permis.

New York Knicks

Les Knicks ont lâché un premier tour de draft pour récupérer Josh Hart en provenance des Blazers. Une décision risquée quand on sait que le joueur peut décliner l’option de sa dernière année de contrat pour devenir agent libre cet été. Tom Thibodeau, le coach, semble séduit par la capacité de Josh Hart à prendre des rebonds et à défendre. Mais le joueur se montre réticent à prendre des tirs de loin depuis le début de la saison (sans qu’on ne sache vraiment pourquoi). Et semble en perte de confiance offensivement. Pas sûr que cette opération soit payante à court ou moyen terme pour New York.

Atlanta Hawks

John Collins est toujours là !!! Les Hawks sont venus se greffer à plusieurs opérations pour venir récupérer Saddiq Bey en provenance des Pistons de Detroit, mais aussi Garrison Matthews et Bruno Fernando après avoir envoyé Justin Holiday et Frank Kaminsky (ainsi que deux seconds tours de draft) aux Rockets de Houston. Bey et Garrison devraient se révéler être de bonnes recrues pour l’équipe emmenée par Trae Young. Est-ce suffisant pour permettre aux Hawks de viser autre chose qu’un premier tour en playoffs ? Pas sûr.

Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards est l’avenir du club. Et les Wolves le savent. En participant au transfert des Lakers, Minnesota récupère Mike Conley, un meneur de jeu expérimenté réputé pour son professionnalisme, et qui a déjà joué avec Rudy Gobert à Utah. Son apport sur le terrain et dans le vestiaire pourrait se révéler bénéfique pour cette équipe qui a plus que jamais besoin d’une présence comme la sienne. Les Wolves récupèrent également trois seconds tours de draft dans l’opération. Une belle prise après la saignée de premiers tours de draft pour faire venir Rudy Gobert à l’intersaison.

Portland TrailBlazers

L’équipe de Damian Lillard n’est pas restée les bras croisés (contrairement à d’autres) et récupère Matisse Thybulle et Cam Reddish sans sacrifier le noyau dur de son effectif. Le premier apporte une qualité défensive qui répond directement à un besoin, puisque les Blazers ne pointent qu’en 26e position en efficacité défensive de toute la NBA. Reste à voir si ses limitations offensives ne seront pas un problème comme cela fut le cas aux Sixers. Concernant Cam Reddish, le joueur avait complètement perdu la confiance de Tom Thibodeau à New York. Là aussi, sa capacité à défendre sera la bienvenue. Les Blazers ont également réussi à récupérer plusieurs choix de draft à travers ces transferts. Ce qui pourrait se révéler précieux dans les négociations à l’avenir.