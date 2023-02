UFC 285 - Jones-Gane : l’incroyable bande-annonce de leur combat (vidéo)

L’UFC a dévoilé la bande annonce du combat entre Ciryl Gane et Jon Jones, le 4 mars prochain à Las Vegas. Une vidéo qui donne déjà envie d’y être.

La hype est lancée. L’UFC a posté sur ses réseaux sociaux la bande-annonce de l’UFC 285 du 4 mars prochain où deux gros combats sont attendus, notamment celui du Français Ciryl Gane contre l’Américain Jon Jones.

Dans cette vidéo, on aperçoit les deux futurs adversaires, qui s’affronteront pour la ceinture mondiale des poids lourds de l’UFC, lors de leurs entraînements entre autres.

He's Baaaack!!





Jon Jones vs Ciryl Gane at #UFC285 on March 4! pic.twitter.com/eu8OEbmoEE

— UFC Europe (@UFCEurope) February 13, 2023