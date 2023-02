PSG : Sergio Ramos repousse violemment deux photographes après la défaite contre le Bayern Munich (vidéo)

A la fin de PSG-Bayern Munich mardi soir en Ligue des champions, Sergio Ramos s’est montré très tendu en s’en prenant à deux photographes.

Auteur d’une très belle prestation malgré le revers des Parisiens lors du huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes, le défenseur espagnol Sergio Ramos s’en est violemment pris à deux photographes.

Alors que Neymar, Lionel Messi et les autres joueurs étaient en train de saluer les Ultras parisiens, l’ancien capitaine du Real Madrid a d’abord repoussé un premier photographe qui venait de lui heurter le dos en reculant, avant de repousser un second trop proche de lui à ses yeux.

Sur les images, on peut voir Sergio Ramos se retourner et interpeller le premier journaliste d’un petit coup de coude. Ce dernier a présenté ses excuses. En revanche, pour le second, les choses ont été un peu plus compliquées. Le photographe anglais a voulu prendre un cliché de Neymar et Messi en train de saluer le CUP et n’a pas vu Ramos, qui l'a alors repoussé violemment.

Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux et a choqué de nombreux observateurs. Sollicité, le club n’a pas souhaité s’exprimer sur cette séquence.

«En première mi-temps, on a joué trop bas. On était trop défensifs. C’était un match très difficile, compliqué. C’est un résultat très mauvais. Je suis très déçu pour les supporters car ils ont été là», a expliqué en zone mixte Ramos. De quoi peut-être expliquer sa tension.