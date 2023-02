Cyclisme : la championne Française Pauline Ferrand-Prévot en couple avec une star du peloton

Deux jours après la Saint-Valentin, la championne Française Pauline Ferrand-Prévot a officialisé sa relation avec la star du peloton Dylan van Baarle, vainqueur du dernier Paris-Roubaix.

Ils forment désormais l'un des couples les plus glamours du peloton. La championne française de cyclisme Pauline Ferrand-Prévot a officialisé, ce jeudi, sa relation avec la star néerlandaise Dylan van Baarle, notamment vainqueur du dernier Paris-Roubaix en avril dernier, devant Wout van Aert, à travers un message publié sur son compte Instagram.

«Loin des yeux, près du cœur. Et il vaut mieux tard que jamais… mais je reste fidèle à moi-même, toujours un peu en retard. Bonne Saint-Valentin my love», a-t-elle posté, accompagnant son message d’un cœur et d’une photo de Dylan van Baarle. Et la cycliste tricolore, au palmarès riche de 13 titres mondiaux entre autres, a ajouté croire «vraiment à l’amour», elle qui a eu un passé sentimental tumultueux.

Avant d’être en couple avec le coureur néerlandais, vice-champion du monde en 2021 derrière Julian Alaphilippe, elle a eu une relation avec le triathlète Vincent Luis entre 2012 et 2015, puis avec le double champion olympique de VTT Julien Absalon. «Le fait d’avoir connu des déceptions m’a menée à me dire que l’amour n’existait pas, que c’était juste dans les films. Et c’est souvent au moment où tu l’attends le moins, finalement, que ça arrive… donc il existe peut-être réellement», a-t-elle écrit.

Le jour de la Saint-Valentin, Dylan van Daarle avait déjà laissé entrevoir son idylle avec la Française, en publiant une story sur Instagram avec une photo de Pauline Ferrand-Prévot tout sourire sur un canapé avec son chien. Il n'y a maintenant plus de doute, tous deux sont désormais en selle sur le chemin du bonheur.