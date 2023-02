PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Neymar et Nuno Mendes, sortis sur blessure

Si le PSG s’est imposé de justesse, ce dimanche 19 février, face à Lille en Ligue 1 (4-3), le club de la capitale a perdu Nuno Mendes et Neymar, tous deux sortis sur blessure.

Une victoire qui coûte chère. Le PSG a mis un terme, ce dimanche, à sa série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues et arraché un précieux succès contre Lille en Ligue 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, une réalisation de Neymar et un magnifique coup-franc de Lionel Messi dans les dernières secondes (4-3). Mais le club de la capitale, peu épargné par les pépins physiques depuis plusieurs semaines, a payé cette victoire au prix fort avec les blessures de Nuno Mendes et Neymar.

Le défenseur portugais a été touché en réalisant un geste défensif dans sa surface et a dû céder sa place à la demi-heure de jeu à Juan Bernat. Mais Christophe Galtier s’est montré rassurant à l’issue de la rencontre. «Nuno Mendes s’est un peu étiré le ligament latéral interne, mais ça ne paraît vraiment pas grave du tout», a assuré l’entraîneur parisien. En revanche, le cas de Neymar inspire un peu plus d’inquiétude.

Une plus longue absence pour Neymar ?

En début de seconde période, le Brésilien, qui avait inscrit le second but de son équipe, s’est tordu la cheville droite dans un duel avec Benjamin André et a été évacué sur une civière en pleurs après avoir tenté de poser le pied au sol. Et les craintes d’une longue absence sont d’autant plus grandes qu’il s’agit de la cheville qui avait été touchée lors de la Coupe du monde au Qatar.

«Neymar souffre d’une entorse de la cheville droite. Il est parti faire des examens pour connaître la gravité de cette entorse», a indiqué Christophe Galtier. Ces examens n'ont révélé aucune fracture, mais «un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans les 48 heures», a indiqué le PSG dans un communiqué. Si ce bilan devrait établir la durée de son indisponibilité, ses chances de le voir à Marseille, dimanche prochain, pour le choc de la 25e journée de Ligue, et affronter le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des champions semblent très compromises.