Tennis : un nouveau record pour Novak Djokovic

Novak Djokovic, numéro un mondial au classement ATP, a égalé ce lundi 20 février un record détenu par l’ancienne joueuse de tennis, Steffi Graff.

Un nouveau record pour Nole. Avec une 377e semaine en tête du classement ATP, Novak Djokovic vient d’entrer un peu plus dans l’histoire en égalant l’Allemande Steffi Graff, qui avait réussi cette performance sur le circuit WTA.

Le Serbe, qui avait vu Carlos Alcaraz terminer 2022 en tête, avait récupéré la tête du classement le 30 janvier dernier, au lendemain de sa 10e victoire à l'Open d'Australie, son 22e titre du Grand Chelem.

Dès lundi prochain, le «Djoker» passera à 378 semaines et sera le seul détenteur du record, hommes et femmes confondus.

Autre record qu’il va désormais viser et qui est encore la propriété d’une dame : le nombre de victoires en Grand Chelem. Avec 22 titres, «Djoko» est l’égal de Rafael Nadal et Steffi Graff mais il reste encore Serena Williams et Margaret Court, avec 23 et 24 titres.