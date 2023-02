«J’aimais me battre» : dans sa jeunesse, Eduardo Camavinga préférait le judo au football

Avant de faire du football, le milieu de terrain tricolore Eduardo Camavinga voulait pratiquer le judo pour faire comme son grand frère, mais aussi parce qu’il aimait «un peu se battre», comme il l’a révélé dans une interview au Guardian.

Il s’imaginait avec un kimono plutôt que des crampons. Dans sa jeunesse, Eduardo Camavinga était davantage attiré par le judo que par le football. Parce qu'il voulait faire comme son grand frère, mais aussi parce qu’il aimait «un peu se battre». «Je ne me battais pas à l’école mais plus à la maison», a confié, au Guardian, le milieu de terrain tricolore du Real Madrid avant le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool.

Sa mère l'a orienté vers le ballon rond

Mais sa mère ne l’entendait pas de cette oreille et l’a orienté vers le ballon rond contre sa volonté. «Ma mère ne voulait pas que je fasse du judo. Elle voulait que je joue au football. J’ai commencé jeune mais je ne voulais pas au départ», a révélé l’ancien rennais. Et la volonté de sa mère a été renforcée par les conseils d’une employée de son école après un tournoi contre une autre école.

«J’ai fait une roulette et mon équipe a gagné le tournoi. Fatima (l’employée, nldr) a parlé à ma mère et lui a dit : 'Tu dois le mettre au football, il sait jouer'. La semaine suivante, ma mère m’a fait entrer dans l’équipe», a ajouté l’international français. Un choix qu’elle ne doit pas regretter. Car tout s’est très vite enchaîné pour Eduardo Camavinga.

Après avoir rejoint le Stade Rennais en 2013, où il a rapidement été surclassé, il n’avait que 16 ans lorsqu’il a disputé son premier match professionnel en avril 2019. Un peu plus d’un an plus tard, il a été appelé pour la première fois en équipe de France et connu sa première sélection en septembre 2020. Et en août 2021, il s’est engagé avec le Real Madrid, remportant la Ligue des champions quelques mois plus tard avant de disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Aujourd’hui âgé de 20 ans, il a encore tout l’avenir devant lui pour réaliser une grande carrière. Que sa mère mais aussi son père suivent de très près.