Multisports : comment bien s’équiper avec des produits de seconde main et pas chers ?

S’équiper comme il se doit pour une activité sportive, avec des vêtements de seconde main mais toujours de qualité. C’est ce que certaines plates-formes ont mis en œuvre ces derniers temps.

Si le seconde main est une pratique courante avec les sites de références comme Vinted ou Le Bon Coin, les sportifs du dimanche mais également ceux d’un plus haut niveau ont également leurs plates-formes. Une bonne nouvelle. D’autant que la facture monte très facilement lorsque l’on décide de se lancer ou se remettre au sport.

Et avec l’explosion des pratiques sportives comme le running, le trail, la boxe ou encore le fitness, le ski ou le yoga, les plates-formes de vente de matériel et équipements de sport de seconde main se multiplient désormais en France, comme Sporteed et Campsider.

Malika Ménard, Laurent Maistret ou Jonathan Esseyric

La première a été créée par Greg Cottret, un triathlète passionné. La plate-forme est partie d’un constat : en 2020, les Français dépensaient en moyenne 300 euros par an pour leurs équipements sportifs… sans compter les licences en club ou abonnements en salle. Une grosse somme qui fait forcément mal au portefeuille, encore plus ces derniers mois avec l’inflation.

La société 100% française, basée dans le sud de la France à Montpellier, permet ainsi d'obtenir les bons articles à moindre coût et sans gaspillage. Le système est simple et pratique. Les vendeurs sont tenus de décrire précisément le matériel et les vêtements qu'ils mettent en ligne. L'acheteur est protégé en cas de non-conformité du produit reçu. Sporteed référence 109 sports et 2500 catégories. Le plus, c’est qu’il est aussi possible d’acheter des produits de sportifs professionnels.

Et à l’inverse, l'application est ouverte aux professionnels qui peuvent revendre leurs équipements. Parmi les clients VIP de Sporteed, on trouve l’ancienne Miss France Malika Ménard ou le participant de Koh Lanta Laurent Maistret, ainsi que le tennisman Jonathan Eysseric.

Crédit : Sporteed

A noter que Sporteed s’engage en faveur de l'économie circulaire pour inciter à changer les modes de consommation. Elle propose de parrainer ses proches et amis. Le principe est simple, Sporteed reverse un pourcentage sur les frais de gestion générés par les achats et ventes des filleuls d’un parrain.

Idéal pour le sport saisonnier

De son côté, Campsider est spécialisé plutôt dans le «outdoor». Un bon plan pour les fans de sports d’hiver, randonnée, trail running, escalade, alpinisme qui peuvent vite se ruiner chaque année en achetant des produits… surtout quand ils ne servent qu’une fois par an.

Fondé au début de 2021 par Arthur Rocle et Thomas Gounot, notamment inspirés par le traileur Kilian Jornet, cet autre spécialiste de la seconde main a référencé 20.000 paires de ski. Et évidemment, période oblige, depuis fin décembre, une centaine d’articles sont vendus.

Et d'après Campsider, le calcul est assez rapide pour celui qui l’utilise. Il permet de s’équiper en moyenne 55% moins cher que le neuf, et jusqu’à -80% sur certaines catégories d’équipements.

En plus de s’imposer petit-à-petit dans le sport extérieur, la plate-forme vise à rendre l’achat d’occasion aussi simple et sécurisé qu’un achat neuf, avec pour autre objectif de limiter la production de déchets.