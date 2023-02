MMA : le KO phénoménal du Français Ramzan Jembiev pour ses débuts au KSW (vidéo)

Pour ses grands débuts au KSW, le Français Ramzan Jembiev a infligé, ce samedi 25 février, un KO foudroyant à son adversaire brésilien Murilo Delfino en République Tchèque.

Des débuts fracassants. A 23 ans, Ramzan Jembiev a disputé, samedi soir, en République Tchèque, son tout premier combat au KSW, la ligue polonaise de MMA considérée comme l’une des plus grosses organisations de sports de combat au monde. Et loin d’être impressionné, le Français a terrassé son adversaire Murilo Delfino d’un KO foudroyant.

Au début du 2e round, Ramzan Jembiev a asséné un redoutable high kick en plein visage de son adversaire, tombé à la renverse et battu pour la première fois au KSW après trois succès de rang.

Avec cette victoire et ce KO, celui qui est surnommé le «Loup noir» a fait sensation et enchaîné un quatrième succès consécutif en carrière. Et s’il poursuit sur cette lancée, il devrait rapidement en accumuler d’autres.