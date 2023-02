UFC 285 : Jon Jones donne son avis sur Ciryl Gane avant leur combat

Futur adversaire de Ciryl Gane à l’UFC 285, le 4 mars prochain, Jon Jones a donné son avis sur le Français avant leur affrontement tant attendu.

Avant d’affronter le Français, la star américaine Jon Jones, qui va retrouver les octogones de l’UFC pour la première fois depuis trois ans pour tenter de briller chez les lourds, lui qui était auparavant chez les moyens et lourd-légers, s’est confié sur celui qu'on appelle Bon Gamin.

Au micro de TMZ Sports, Jon Jones a confié que ce combat ne serait pas une partie de plaisir. Agé de 35 ans, «Bones» se voit offrir un énorme défi pour son grand retour.

«J’ai face à moi, un très gros morceau, a avoué Jon Jones (35 ans) à TMZ Sports. C’est l’un des meilleurs talents que l'UFC ait jamais vus.» De quoi prouver que «Bones» ne se présentera pas la fleur au fusil face à Ciryl Gane qui, de l’aveu de nombreux spécialistes, sera le grand favori de ce combat.

Et alors que dans une interview à La Sueur, le natif de La Roche-sur-Yon a confié qu'il ne s'entraînait qu'à l'annonce d'un combat, l'Américain a répondu qu'il sentait «le piège» et qu'il s'entraînait dur.

I smell a trap, either way doesn’t matter, I’m training my ass off https://t.co/CrvyXAwynM

— BONY (@JonnyBones) February 22, 2023