UFC 285 : après Ciryl Gane, Jon Jones dévoile ses plans pour le futur

Jon Jones, qui va affronter Ciryl Gane le 4 mars à l’UFC 285 pour le titre de champion des poids lourds, a dévoilé ses plans ce mardi 21 février pour la suite de sa carrière.

Ciryl Gane le sait, le 4 mars à Las Vegas, en affrontant Jon Jones, il sera face à celui qui est considéré comme le meilleur combattant de l’UFC de l’histoire. L’Américain, qui n’a plus combattu depuis trois ans, s’est d’ailleurs confié à l’approche de ce combat sur ses plans pour le futur.

Au micro de TMZ Sports, «Bones» a confié qu’il savait déjà qui affronter après son combat contre le Français. Son objectif est en effet de se confronter à… Stipe Miocic.

«Mon but est de solidifier mon héritage, a-t-il indiqué. Si je veux être reconnu définitivement comme le GOAT (le plus grand de tous les temps, ndlr), je dois l’affronter. Les gens le considèrent comme le plus grand poids lourd de tous les temps. Je serais honoré d’être face à lui.»

Mais avant cela, il a répété qu’il doit d’abord passer l’étape «Ciryl Gane». Un combat qui ne sera pas facile et il le sait. «J’ai face à moi un très gros morceau», a avoué Jon Jones (35 ans).

