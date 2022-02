Air Crash : un épisode spécial sur l'accident d'hélicoptère de Kobe Bryant le 12 février sur National Geograhic

L’émission américaine «Air Crash» proposera, ce samedi 12 février, un épisode spécial consacré à l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à la star de la NBA, Kobe Bryant, à sa fille de 13 ans, Gianna, et à sept autres personnes le 26 janvier 2020.

La série documentaire Air Crash est spécialisée dans l’analyse des catastrophes aériennes, et chaque élément de l’enquête y sont étudiés dans les moindres détails afin de permettre aux téléspectateurs de comprendre le plus précisément possible le déroulement réel des événements.

Dans cet épisode spécial, le récit débute en Californie, où Kobe Bryant, sa fille Gianna, et six autres personnes doivent se rendre à Camarillo, à 129 kilomètres de leur point de départ pour participer à un match de basket. Le pilote est un professionnel expérimenté, et un ami de l’ancienne gloire des Lakers de Los Angeles. Le vol ne doit durer que 30 minutes. Malgré une visibilité réduite en raison d’un bouillard matinal, l’hélicoptère décolle à 9h06. Il s’écrasera 41 minutes plus tard, sur une colline de Calabasas, non loin de leur destination.

Que s’est-il passé exactement ? Quelles étaient les conditions météorologiques exactes au moment du crash ? Quels ont été les derniers mots du pilote avant l’accident ? etc. toutes les questions en rapport avec ce tragique événement sont abordées dans cet épisode à découvrir le 12 février, à 21h, sur National Geographic, et à la demande sur myCANAL.