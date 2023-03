Coupe de France : l'OM éliminé par Annecy, l’OL, Toulouse, Nantes qualifiés… ce qu’il faut retenir des quarts de finale

Entre les qualifications de Lyon et Toulouse et les éliminations de l'OM Lens, voici ce qu’il faut retenir des quarts de finale de Coupe de France.

Lyon-Grenoble : 2-1

L’OL s’est fait peur en fin de rencontre mais sera bien au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de France après sa victoire contre Grenoble (2-1). Le jeune Bradley Barcola (20 ans) avait ouvert la marque à la 28e minute. Jeffinho (38e) avait doublé la mise. Le GF38 a réduit la marque et relancé le suspense par Mohamed Sbaï après une mauvaise intervention de Maxence Caqueret (75e). Mais le neuvième de Ligue 1 a tenu bon.Lyon n'est plus qu'à deux victoires d'une qualification pour la Ligue Europa.

Toulouse-Rodez : 6-1

Toulouse voulait son dernier carré et l’a rapidement fait savoir à Rodez (L2). Vainqueur 6-1, le Téfécé menait déjà 3-0 après 10 minutes de jeu. Zakaria Aboukhlal (5e), Branco Van Den Boomen (8e) et Thijs Dallinga (10e) ont mis un coup sur la tête de leurs adversaires. Lancés, les hommes de Philippe Montanier, qui restent sur deux revers en Ligue 1, ont ensuite déroulé. Farès Chaïbi (21e), Gabriel Suazo (38e) et un dernier but de Dallinga (51e) ont offert un festival aux spectateurs. Les Ruthénois ont sauvé l’honneur par Wilitty Younoussa (69e).

Nantes-Lens : 2-1

Nantes tient à son titre. Le FCN s'est qualifié pour les demi-finales en battant Lens 2-1 dans un stade de la Beaujoire vide en raison d'un huis clos.C'est Seko Fofana qui a ouvert la marque pour les Sang et Or à la 28e minute. Mais Andy Delort a inscrit son premier but depuis son arrivée chez les Canaris cet hiver, sur pénalty trois minutes plus tard. Les Nantais ont pris l'avantage à la 59e sur un nouveau pénalty sifflé après une sortie hasardeuse de Jean-Louis Leca, le gardien lensois, Delort ne se faisant pas prier pour inscrire son deuxième but de la soirée.

OM-Annecy (L2) : 2-2, 6-7 aux tab

Quel exploit ! Le FC Annecy, 10e de Ligue 2, a été éliminé l’OM en quarts de finale de la Coupe de France. Les Savoyards se sont imposés aux tirs au but (7-6, 2-2 à la fin du temps réglementaire),au Stade Vélodrome. Marseille a ouvert la marque par Jordan Veretout (29e) puis a encaissé deux buts par Moise Sahi Dion (53e) et Kevin Mouanga (59e), avant que François Regis Mughe n'égalise au bout du temps additionnel (90+6). Annecy rejoint en demi-finales Lyon, Nantes et Toulouse. Le tirage au sort sera effectué jeudi soir.