Football : légende de l’équipe de France, Just Fontaine est décédé à 89 ans

Ancien international français et meilleur buteur de l’histoire sur une Coupe du monde (13 buts), l’ancien attaquant Just Fontaine (21 sélections) s’est éteint, ce mercredi, à l’âge de 89 ans.

Il restera comme une légende de l’équipe de France et du football français. Ancien international tricolore (21 sélections), Just Fontaine s’est éteint, ce mercredi, à l’âge de 89 ans.

L’ancien attaquant, passé par Nice (1953-1956) et le Stade de Reims (1956-1962), a marqué son époque, en étant notamment l’un des héros de la Coupe du monde 1958 en Suède.





Cette année-là, les Bleus avaient atteint les demi-finales pour la première fois de leur histoire avant d’être battus par le Brésil de Pelé. Et lors de cette édition, le natif de Marrakech (Maroc) s’était distingué avec ses treize buts inscrits. Un record qui n’a jamais été battu et qui tient toujours 65 ans plus tard.

Une carrière interrompue à 28 ans

Durant sa carrière, l’ancien attaquant s’est bâti un glorieux palmarès. En plus de la médaille de bronze au Mondial suédois, il a également remporté quatre titres de champion de France (1 avec Nice, 3 avec Reims) et deux Coupes de France (Nice en 1954 et Reims en 1958). Il a également disputé une finale de Coupe d'Europe des clubs champions avec Reims, perdue contre le Real Madrid en 1959 (2-0). Et réputé pour son efficacité dans le dernier geste, il a inscrit au total 289 buts, clubs et sélections confondus.

Mais sa carrière de joueur s’est brutalement interrompue en 1962, à seulement 28 ans, après avoir été victime d’une double fracture à la jambe. Un déchirement qu’il n’avait jamais vraiment oublié. «On parle beaucoup de mon record mais je l’aurais bien échangé contre cinq ou six ans de plus, car le foot était ma passion», avait-il confié en 2013. A la suite de cette grave blessure, il n’a toutefois pas quitté le monde du football, devenant entraîneur. En 1967, il a été nommé sélectionneur de l’équipe de France, mais son expérience a été de courte durée. Il a été remercié après seulement deux matchs, et deux défaites en match amical.

Quelques années plus tard, il a été le coach du tout jeune Paris Saint-Germain entre 1973 et 1976 qu’il a fait monter en 1ère Division en 1974. Il a ensuite dirigé Toulouse (1978-1979), puis pris en main la sélection du Maroc (1979-1981). Et c’est sur ses terres natales marocaines qu’il a mis un terme à sa vie de technicien. Tout en gardant un œil très avisé sur le monde du football auquel il aura consacré la majeure partie de sa vie.