Football : le fils de Ronaldinho signe au FC Barcelone

Il marche sur les traces de son père. Joao Mendes, qui n’est autre que le fils de Ronaldinho, s’est engagé, ce jeudi, avec le FC Barcelone, où il évoluera avec l’équipe U19. Sa signature avait été évoquée, il y a quelques semaines, par l’illustre joueur brésilien, alors que le jeune attaquant s’entraînait depuis le début de l’année au sein du club catalan après la résiliation de son contrat avec Cruzeiro.

El jugador ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

«Sa signature arrive bientôt», avait confié Ronnie au média ibérique RAC1. «Je n’ai jamais été loin du club. Barcelone fait partie de ma vie. Mais avec son arrivée, je serai plus présent que jamais», avait ajouté le Ballon d’or 2005, qui est ambassadeur du FC Barcelone depuis 2017.

Si Joao Mendes, qui a fêté ses 18 ans le 22 février dernier et qui est passé par la PSG Academy au Brésil, jouera avec les jeunes de la Masia pour commencer, il tentera d’imiter son père. En cinq saison sous le maillot des Blaugrana entre 2003 et 2008, Ronaldinho a inscrit 112 buts et délivré 69 passes décisives en 250 matchs. Il a également soulevé la Ligue des champions en 2006 et décroché deux titres de champion d’Espagne (2005, 2006) ainsi que deux Supercoupes d’Espagne (2005, 2006).