Football : Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG

Grâce à son 201e but inscrit sous le maillot du Paris Saint-Germain, ce samedi 4 mars face au FC Nantes, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.

Kylian Mbappé continue d'inscrire sa légende. Ce samedi 4 mars, l'international Français a marqué son 201e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. À seulement 24 ans et pour sa cinquième saison avec le PSG, le natif de Bondy rentre encore un peu plus dans l'histoire du football français.

Il aura fallu attendre le temps additionnel en fin de match pour voir le but du record. À la 90e+2, sur un centre de Timothee Pembele dans la surface, «Kyk's» a réussi son contrôle avant de déclencher une frappe en pivot qui n'a laissé aucune chance à Alban Lafont.

«Je savais que j'allais le battre», a-t-il déclaré au micro juste après la fin de la rencontre. «Jouer ici est un privilège, j'ai progressé en tant que joueur, j'ai appris beaucoup de choses ici. Pour moi, un Parisien de naissance, c'est quelque chose de spécial.»

Mbappé sur Instagram Parc des Princes pic.twitter.com/XtZjrfjeSg — StatsKMbappe (@StatsKMbappe) March 4, 2023

Pour célébrer de la meilleure manière ce record, l'attaquant avait tout prévu, avec des crampons portant l'inscription «Kyk's Legacy», qu'on peut traduire par «L'héritage de Kyk's (l'un de ses surnoms)».

Un retour tonitruant depuis sa blessure

Ce but permet également à Kylian Mbappé d'asseoir un peu plus sa domination au classement des meilleurs buteurs du championnat de France. Sa 18e réalisation le place en tête devant Jonathan David (Lille OSC, 16 buts) et Folarin Balogun (Stade de Reims, 15 buts).

Absent des terrains durant trois matches suite à une blessure à la cuisse contractée pendant le match contre Montpellier début février, le joueur a fait un retour en trombe sur les terrains, avec deux doublés contre Lille et l'Olympique de Marseille.

Le PSG s'est pourtant fait peur face au FC Nantes. Après avoir mené 2-0, les joueurs de Christophe Galtier ont été repris au score 2-2 avant la mi-temps. Grâce à des réalisations de Danilo Pereira et Kylian Mbappé, Paris s'est imposé 4-2 et prend provisoirement 9 points d'avance sur son dauphine, Marseille.

Avec ce cinquième but en trois rencontres, Kylian Mbappé confirme sa bonne forme avant le match retour contre le Bayern Munich, comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Défait 0-1 à domicile le 14 février dernier, les Parisiens pourront compter sur leur meilleur atout.