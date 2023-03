Football : le FC Barcelone «n’a jamais acheté d’arbitre», affirme le président du club

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a expliqué, ce mardi 7 mars, que son club n’avait «jamais acheté d’arbitre», contrairement aux soupçons sortis depuis quelques semaines.

Après les attaques, la défense. Le patron du Barça Joan Laporta est monté au créneau ce mardi alors que son club est soupçonné d'avoir payé un ancien responsable arbitral, José Maria Enriquez Negreira.

«Qu'il soit clair que le Barça n'a jamais acheté d'arbitre ni eu l'intention d'acheter des arbitres. Absolument jamais, a indiqué Joan Laporta, dénonçant une campagne de dénigrement. Le poids des faits contredit ceux qui essaient de changer le récit.»

Le 17 février dernier, le quotidien espagnol El Mundo avait révélé que le FC Barcelone avait versé plus de 6 millions d'euros entre 2001 et 2018 à l'entreprise Dasnil 95, propriété de José María Enríquez Negreira, l'ancien vice-président du comité technique des arbitres entre 1994 et 2018, pour conseiller le club sur des questions arbitrales.

Ce mardi, El Pais, citant des sources judiciaires, a indiqué que la justice espagnole va ouvrir une procédure pour corruption commerciale à l'encontre du club catalan, une loi entrée en vigueur en 2010 et qui comprend un volet sur la fraude dans le domaine sportif. Plusieurs anciens dirigeants de l'entité catalane, dont l'ex-président Josep Maria Bartomeu, seront également ciblés par le procureur. Cette décision de la justice fait suite à la fin de l'enquête menée pendant près d'un an sur les relations entre l'actuel leader de Liga et José Maria Enriquez Negreira.