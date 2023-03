PSG : voici les chaussures spéciales que portera Kylian Mbappé contre le Bayern Munich en Ligue des champions (photos)

Pour célébrer son record et ses 201 buts inscrits sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé portera une paire de crampons spéciale, ce mercredi 8 mars, contre le Bayern Munich en 8e de finale retour de Ligue des champions.

Kylian Mbappé est un homme de records. L’attaquant français est devenu, samedi, le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 buts. Et pour célébrer ce nouveau record, il portera une paire de crampons spéciale, ce mercredi, contre le Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Conçues par Nike, ces chaussures sont de couleur or et noir, au niveau du talon, et portent ses initiales «KM» ainsi que le chiffre 201, symbolisant son nombre de réalisations sous le maillot parisien.

Et avec ses crampons, le champion du monde 2018 va tenter de faire grimper son compteur et surtout de renverser le club allemand. Battu à l’aller au Parc des Princes (0-1), le PSG doit s’imposer par au moins deux buts d’écart sur la pelouse de l’Allianz Arena et comptera évidemment sur son attaquant vedette en grande forme avec cinq buts inscrits lors des trois derniers matchs.

Mais le prodige de Bondy, particulièrement craint, sera surveillé de près par les Bavarois. «Kylian, par son profil, représente logiquement un danger. Il est le joueur qui marque le plus pour le PSG. Il faut penser à comment l’arrêter», a confié Thomas Müller. Avant d’ajouter : «Le monde entier aime le regarder jouer au foot, mais demain (mercredi, ndlr) on ne voudra pas le regarder. Si notre plan est efficace, il ne s’amusera pas».