PSG : une joueuse condamnée pour violences contre une ancienne amie

Sandy Baltimore, joueuse du PSG, a été condamnée, ce lundi, à une amende et à des dommages et intérêts pour des violences sur une ancienne amie, a rapporté le JDD.

Encore une affaire judiciaire au PSG. Sandy Baltimore, joueuse du club de la capitale, a été reconnue coupable, ce lundi, de violences sur une ancienne amie et a été condamnée par le tribunal de Nanterre, a rapporté le JDD. Présente lors de l’audience, elle a écopé d’une amende de 1.500 euros, dont 1.000 euros assortis d’un sursis de cinq ans, et devra payer 500 euros de dommages et intérêts à sa victime pour le préjudice moral. Elle devra également s’acquitter des frais liés à la procédure.

plusieurs coups de poing au visage

Les faits reprochés à l’internationale tricolore remontent à mai dernier. Au cours d’un différend d’ordre privé, l’ailière, âgée de 23 ans, aurait eu un vif échange avec la victime, qu’elle considérait comme une «sœur», dans une rue de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), avant de lui porter des coups. Elle lui aurait asséné plusieurs coups de poing au visage, dont un qui aurait fait tomber son amie au sol. Cette dernière, qui a été transportée à l’hôpital Beaujon à Clichy, a déposé une «plainte pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours.»

Calmée par une autre amie, Sandy Baltimore avait reconnu avoir porté le premier coup et s’être battue avec la plaignante, qui l’aurait poussée «à bout». Aujourd’hui, les deux jeunes femmes ont mis un terme à leur relation, qualifiée de «toxique» par Sandy Baltimore.