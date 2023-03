Athlétisme - Sheila Chepkirui : «les Jeux olympiques, c’est un rêve»

Victorieuse du semi-marathon de Paris, dimanche 5 mars, la Kényane Sheila Chepkirui espère revenir dans un peu plus d’un an pour disputer les Jeux olympiques 2024 avec son pays.

Elle a pris rendez-vous. En s’offrant le semi-marathon de Paris dimanche 5 mars, la Kényane Sheila Chepkirui, qui rêve de disputer les JO 2024 dans la capitale française, a frappé fort en courant en 1h06’01’’. Elle a fait tomber le précédent record, détenu depuis 2012 par Pauline Njeri en 1 heure, 7 minutes et 55 secondes.

Quelques jours avant de disputer cette course, cette aînée de cinq frères et sœurs, a participé à un événement avec son sponsor Adidas lors de la présentation de la toute dernière Adizero à l’Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance). L’occasion de la rencontrer et d’échanger avec elle.

Crédit : A.S.O./ Alexandre Baudet

La double championne de son pays de cross-country, qui va viser la victoire au marathon de Boston le mois prochain, s’est donc confiée sur les titres qu’elle rêve de glaner. «Evidemment, les Jeux olympiques. C'est un rêve, mais c'est dur d'aller aux Jeux olympiques. Je ne sais pas si ce sera possible. Au Kenya, il y a beaucoup d'excellents coureurs. J'ai déjà commencé à m'entraîner intensément, pour me préparer à revenir à Paris dans un an», a-t-elle confié à CNEWS.

Agée de 32 ans, Sheila Chepkirui, qui possède un joli palmarès avec des victoires en Afrique (Durban, Yaoundé) mais aussi en Europe (Prague et Valence) sur des 10 kilomètres, a expliqué comment elle était tombée dans le monde de la course. «Il y avait trois kilomètres pour aller à l'école. A la pause de midi, je devais retourner préparer le déjeuner pour mes frères. Ils déjeunaient et nous retournions à l'école. Encore trois kilomètres. Et encore trois en fin de journée», nous a-t-elle expliqué.

Désormais expérimentée, la Kényane a tenu à préciser que si les dernières chaussures de son sponsor étaient véritablement impressionnantes et très agréables pour courir et réaliser de belles performances, l’aspect mental était très important pour réussir de belles courses.