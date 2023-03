PSG : l’élimination en Ligue des champions, son avenir… Les vérités de Kylian Mbappé

Affecté par la nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi, face au Bayern Munich, Kylian Mbappé a pointé les faiblesses de l’effectif parisien et évoqué son avenir.

Ce n’est pas encore cette année que le PSG remportera la Ligue des champions. Comme la saison dernière, le club de la capitale a été éliminé dès les 8es de finale après sa nouvelle défaite, mercredi soir, contre le Bayern Munich (2-0). Un énième échec pour des Parisiens désabusés au coup de sifflet final. A l’image de Kylian Mbappé. S’il n’a pas eu le rayonnement attendu pour permettre à son équipe de renverser le club bavarois, il est apparu très déçu. Mais aussi très fataliste et réaliste face aux limites de l’effectif parisien pour aller plus loin dans la compétition.

«Notre maximum, c'est ça»

«Quand on regarde l’état des deux équipes : ils ont une grande équipe, un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des champions. Je l’ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C1 qu’on allait faire notre maximum. Notre maximum, c’est ça... C’est la vérité», a-t-il lâché avant de regagner la capitale, conscient que ce PSG n’avait pas les armes pour lutter. En fin de contrat la saison dernière, il était pourtant resté pour réaliser son rêve de soulever la Ligue des champions avec Paris.

Cette élimination précoce va-t-elle le pousser à reconsidérer son avenir ? «Non, je suis tranquille, mon objectif est de gagner le Championnat et après, on verra», a-t-il confié, entretenant néanmoins le doute sur son futur. Et à un an de la fin de son contrat, son avenir devrait rapidement revenir sur le devant de la scène. Les dirigeants vont encore devoir se montrer très convaincants pour inciter leur attaquant vedette à rester. Dans les paroles, mais surtout dans les actes.