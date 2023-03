Football : le PSG condamné pour harcèlement moral dans l’affaire Hatem Ben Arfa

Relaxé en première instance, le PSG a été condamné, le 1er mars dernier, par la Cour d’appel de Paris pour harcèlement moral dans l’affaire l'opposant à Hatem Ben Arfa.

Alors qu’il vient de fêter ses 36 ans (7 mars), Hatem Ben Arfa est toujours sans club depuis son départ de Lille l’été dernier. Mais l’international tricolore a fait son retour sur le terrain judiciaire dans l’affaire qui l’oppose au PSG. Débouté en première instance, il a fait condamner le club de la capitale, le 1er mars dernier, par la Cour d’appel de Paris, pour harcèlement moral et des impayés, selon L’Equipe. Il touchera l’euro symbolique qu’il demandait, mais aussi environ 100.000 euros de rappels de salaire et de prime éthique. Un montant très loin des 7,7 millions d’euros qu’il réclamait.

deux jours de salaire et une prime éthique

Cette somme correspond à deux jours de retenue de salaire, lorsque Hatem Ben Arfa, souffrant, n’avait pas pris l’avion pour se rendre au Qatar en décembre 2017, soit 27.419,35 euros (son salaire étant de 425.000 euros), ainsi que 75.000 euros de la prime éthique du mois de décembre de la même année.

Pour justifier du «harcèlement moral», Hatem Ben Arfa, arrivé à Paris en juin 2016 et écarté en avril 2017 après une remarque à l’émir du Qatar concernant le président Nasser al-Khelaïfi et sa situation sportive, a mis en avant qu’il avait été évincé en dernière minute du stage de préparation de pré-saison aux Etats-Unis en juillet 2017 avant de se voir demander de s'entraîner avec l'équipe de National 2 en septembre. S’il a pu réintégrer le groupe professionnel après avoir saisi la commission juridique de la LFP, la natif de Clamart a souligné «que son statut d'indésirable et la volonté du club de le voir partir à l’intersaison ont été maintes fois rappelés devant la presse».

La Cour d’appel de Paris a estimé que les conditions de la mise à l’écart du joueur ont été excessives, mais elle a considéré qu’un club n’est pas obligé de sélectionner un joueur. Raison pour laquelle Hatem Ben Arfa ne recevra pas les 7,7 millions d'euros de primes qu'il aurait pu percevoir s'il avait joué, lui qui a quitté le PSG sans avoir participé au moindre match lors de sa deuxième saison.