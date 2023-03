MMA-Boxe : qu’est-ce qu’un matchmaker ?

L’un des métiers les plus importants dans le monde des sports de combat et particulièrement en boxe et MMA est le matchmaker. Voici tout ce qu'il faut savoir sur son rôle crucial dans un gala, avec notamment Mathieu Nicourt, ancien combattant et actuellement en poste au sein d’Hexagone MMA.

Qu’est-ce que le matchmaker ? Lorsque l’on parle de gala de boxe, MMA ou autres sports de combat et que l’on regarde la carte des affrontements, la fameuse main card, il faut savoir qu’elle est réalisée en amont par des personnes s’occupant du matchmaking.

Alors, évidemment, pour certain, le matchmaking désigne la mise en relation de deux individus par affinités, le plus souvent par un site de rencontres sur Internet. Ici, il y a un peu de ça mais c’est bien plus, comme l’explique Mathieu Nicourt, pionnier du MMA français, à CNEWS.

«Le matchmaker, c’est celui qui fait la carte d’un événement. C’est celui qui va décider quel combattant va affronter l’autre combattant», nous définit purement et simplement celui qui occupe ce poste au sein de l’organisation français Hexagone MMA, dont la nouvelle édition a eu lieu ce samedi 11 mars à Poitiers.

Donner du sens aux combats

Dans les faits, il y a pas mal de travail à réaliser pour le matchmaker. «On établit une liste de combats et on contacte les managers des différents combattants qui sont déjà sous contrats avec l’organisation, et proposer des adversaires, explique Mathieu Nicourt. On fait appel à d’autres managers qui nous proposent des combattants français ou étrangers. Mon rôle à moi, c’est de voir quel combat va être intéressant d’un point de vue sportif, et spectacle pour le public. Et voir qui on met en main-event, quel combat va porter l’événement. Et ensuite, définir une carte principale et préliminaire en essayant de faire des oppositions équilibrées et excitantes.»

En somme, un matchmaker cherche à faire correspondre des combats qui ont du sens stylistiquement. Il a un rôle prépondérant dans l’organisation d’un gala. Sans lui, bien compliqué d’avoir un bon gala de boxe ou de MMA. C’est souvent pour cela que d’anciens combattants de renom occupent ce poste. La connaissance du métier et l’agenda aident énormément.

L'interview de Mathieu Nicourt avec le podcast L'Arène