Equipe de France féminine : combien Corinne Diacre va-t-elle toucher après son renvoi ?

Démise de son poste de sélectionneuse de l’équipe de France féminine, alors qu’elle avait encore 17 mois de contrat avec la Fédération, Corinne Diacre devrait percevoir 600.000 euros d’indemnités de la FFF.

Son aventure à la tête des Bleues a pris fin brutalement. Corinne Diacre a été remerciée de son poste de sélectionneuse de l’équipe de France féminine, jeudi dernier, à l’issue du comité exécutif de la FFF composé de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges. Une issue quasiment inévitable après les vives critiques à son encontre et la mise en retrait de la capitaine Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani à quelques mois de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie (20 juillet-20 août). Mais son renvoi a un coût.

Encore 17 mois de contrat

Nommée en août 2017, Corinne Diacre était sous contrat avec la Fédération jusqu’en août 2024, soit jusqu’à la fin des Jeux Olympiques organisés à Paris. Et alors qu’elle avait un salaire annuel estimé à 400.000 euros selon l’Equipe, soit environ 34.000 euros par mois, elle devrait percevoir 600.000 euros d’indemnités pour ses 17 mois de contrat restants. Mais la FFF pourrait être amenée à revoir ces indemnités à la hausse pour éviter un passage devant les Prud’hommes.

Mais en plus de devoir régler cette situation, l’instance et son président par intérim Philippe Diallo vont devoir lui trouver un successeur. Et si plusieurs noms circulent pour prendre en mains les Tricolores, dont celui de Sonia Bompastor (Lyon), Eric Blahic (ancien adjoint de Corinne Diacre) et Sandrine Soubeyrand (Paris FC), Gérard Prêcheur serait la priorité. Mais il est actuellement entraîneur du PSG et un terrain d’entente va devoir être trouvé pour qu’il puisse succéder à Corinne Diacre sur le banc des Bleues.