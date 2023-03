Équipe de France : quels nouveaux joueurs pourraient être appelés par Didier Deschamps ?

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, donnera sa première liste post Coupe du monde 2022, ce jeudi 16 mars. Avec les retraites et les blessures, quels nouveaux joueurs pourraient être appelés ?

Il va y avoir de la nouveauté. Si Didier Deschamps n’est pas un grand habitué du changement, il y est obligé par la force des choses. Ce jeudi, la première liste de l’année du sélectionneur des Bleus devrait comprendre quelques novices.

La liste comprendra en grande partie des joueurs qui ont atteint la finale du Mondial au Qatar, perdue contre l’Argentine de Lionel Messi aux tirs au but, mais avec des changements notables.

Quel capitaine ?

Dans la cage tricolore, Hugo Lloris et Steve Mandanda, désormais retraités, Mike Maignan et Alphonse Areola (West Ham) sont les remplaçants logiques. Le petit nouveau devrait être Brice Samba (Lens). En défense, avec la retraite internationale de Raphaël Varane, Wesley Fofana (Chelsea) et de Jean-Clair Todibo (OGC Nice) sont dans les petits papiers.

Au milieu de terrain, avec les forfaits de Paul Pogba, N’Golo Kanté et Ousmane Dembélé, c’est le jeune Manu Koné qui brille avec le Borussia Monchengladbach (Allemagne) qui pourrait être appelé, comme le jeune Kephren Thuram (Nice).

Enfin, un autre événement est attendu pour ce premier rassemblement : qui sera le nouveau capitaine tricolore ? Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont les grands favoris pour succéder à Hugo Lloris et Raphaël Varane.