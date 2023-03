Tennis : Rafael Nadal bientôt de retour à la compétition ?

Eloigné des courts depuis sa blessure à l’Open d’Australie, Rafael Nadal s’entraîne actuellement sur la terre battue de son académie et pourrait bientôt faire son retour à la compétition.

Rafael Nadal entrevoit-il le bout du tunnel ? Eloigné des courts depuis son élimination au 2e tour de l’Open d’Australie en janvier, l’Espagnol, qui a renoncé aux Masters 1 000 d’Indian Wells et de Miami, continue de préparer son retour à la compétition. Et pas sur n’importe quelle surface. Il s’entraîne actuellement sur la terre battue de son académie, comme en témoigne une photo publiée, ce lundi, sur son compte Instagram.

Sur le cliché, il exécute un coup droit sur l’un de ses courts. Il a également posté une story avec en légende «C… B… (pour Come Back), work in progress (travail en cours, ndlr)». Autrement dit, il travaille dur pour revenir au plus vite. Et il pourrait renouer avec la compétition dans un mois à l’occasion du Masters 1 000 de Monte-Carlo (8-16 avril).

Et s’il pourrait ensuite enchaîner avec le tournoi de Barcelone et les Masters 1 000 de Madrid et Rome, Rafael Nadal a bien évidemment dans son viseur Roland-Garros (28 mai-11 juin), où il tentera de conquérir un 15e sacre sur l’ocre du Grand Chelem parisien.