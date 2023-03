Equipe de France féminine : Wendie Renard bientôt de retour chez les Bleues ?

Après le renvoi de Corinne Diacre de son poste de sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Wendie Renard serait prête à faire son retour chez les Bleues.

A peine partie, déjà revenue ? Un peu plus de deux semaines après avoir annoncé sa mise en retrait de l’équipe de France féminine, en raison de fortes divergences avec Corinne Diacre, Wendie Renard a pris la parole et assumé sa décision qui a provoqué le renvoi, jeudi dernier, de la sélectionneuse des Bleues.

Imitée par certaines coéquipières, comme Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, la joueuse de l’OL a assuré avoir pris ses «responsabilités» et que sa décision était «mûrement réfléchie depuis plusieurs mois». Si elle a fait un choix «très difficile» à quatre mois et demi de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), elle «ne regrette pas». «Ça fait du bien de pouvoir être alignée avec ses valeurs», a-t-elle partagé au micro de l’émission Europe 1 Sport.

Mais bien qu’elle soit libérée d’un poids, l’ancienne capitaine tricolore (142 sélections) n’a pas fermé la porte à un retour en sélection, après l’éviction de Corinne Diacre. Tout dépendra du nouveau sélectionneur, dont le nom n’est pas encore connu. «Il faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec moi», a-t-elle confié. Et d’ajouter : «C’est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club (…) mais pourquoi pas ?».

Si Wendie Renard n'exclut pas un retour, c'est parce qu'elle a le Mondial dans un coin de la tête. Et, à 32 ans, elle espère toujours remporter un trophée avec les Bleues, qui avaient été éliminées par les Etats-Unis en quarts de finale de la dernière Coupe du monde organisée en France en 2019. «Je suis une compétitrice dans l’âme. J’aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre avec». Et cette Coupe du monde sera l’une de ses dernières occasions.