«Après avoir choisi l’équipe de France, j’ai ressenti un regret» : sélectionné une fois en Bleus, Houssem Aouar a finalement choisi l’Algérie

Sélectionné à une reprise en équipe de France, en octobre 2020, Houssem Aouar (24 ans) a décidé de changer de sélection et de porter le maillot de l’Algérie.

L’image appartient désormais au passé. Le 7 octobre 2020, Houssem Aouar portait pour la première et unique fois le maillot de l’équipe de France. Titulaire au milieu de terrain, il avait joué une heure lors du match amical remporté face à l’Ukraine au Stade de France (7-1). Mais deux ans et demi plus tard, le joueur de 24 ans a décidé de renoncer aux Bleus et d’opter pour l’équipe d’Algérie. «Cette idée me trottait dans la tête depuis très longtemps», a-t-il confié dans une vidéo diffusée par la Fédération algérienne de football, tout en exprimant certains regrets.

«Pour être honnête, après avoir choisi l’équipe de France à l’époque, j’ai ressenti un regret. J’ai senti que je n'avais pas fait le choix qui me convenait personnellement», a-t-il lâché. Désormais, le milieu de l’Olympique Lyonnais assume parfaitement sa décision. «Cette sélection représente énormément pour moi, pour ma famille, pour mes parents, donc c’est quelque chose de très fort pour moi», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : «Il y en a qui vont croire que c’est un choix par défaut ou opportuniste, mais si c’était un choix par défaut, je ne l’aurais pas fait maintenant parce que j’ai seulement 24 ans. J’ai encore plus de dix ans de carrière donc si c’était un choix par défaut, honnêtement j’aurais pu attendre jusqu’à 27 ou 28 ans. Mais là non, pas du tout. Ce n’est pas du tout un choix par défaut, c’est tout simplement un choix du cœur».

Houssem Aouar devrait être appelé pour la première fois par le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi, ce vendredi, pour la double confrontation face au Niger (23 et 27 mars) et devrait faire, à cette occasion, sa première apparition avec le maillot de l’Algérie sur les épaules.