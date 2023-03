Equipe de France féminine : Thierry Henry à la tête des Bleues ?

En quête d’un successeur à Corinne Diacre, la Fédération française de football envisagerait plusieurs pistes et le nom de Thierry Henry aurait été cité par plusieurs dirigeants de l’instance.

Un rêve nommé Thierry Henry. Après l’éviction de Corinne Diacre, en conflit avec plusieurs cadres des Bleues, la Fédération française de football est toujours à la recherche d’un successeur pour diriger l’équipe de France féminine. La liste des potentiels candidats est longue avec Gérard Prêcheur (PSG), Patrice Lair, Sonia Bompastor (Lyon), Sandrine Soubeyrand (Paris FC), Eric Blahic, ancien adjoint de Corinne Diacre, ou encore Jocelyn Gourvennec, qui a récemment été auditionné pour le poste par la FFF.

L'ancien attaquant a le profil recherché

Mais ils ne seraient pas les seuls. Le nom de Thierry Henry circule également dans les couloirs de l’instance et aurait été cité par certains dirigeants, selon L’Equipe. Reste à savoir si le champion du monde 1998 pourrait se montrer intéressé par le poste. En tout cas, il répondrait au profil recherché, disposant du «charisme», du «leadership» et éventuellement de «l’habitude de diriger des sélections» pour avoir été adjoint de l’ex-sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez. L’un des obstacles pourrait en revanche être son manque d’expérience après ses passages mitigées à Monaco et l’Impact Montréal.

La commission, composée de Jean-Michel Aulas (président de l'OL), Marc Keller (président de Strasbourg), Aline Riera et Laura Georges (ex-internationales) et chargée de faire une «recommandation» au président intérimaire de la FFF Philippe Diallo, va devoir faire vite. Car le temps presse avec la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui est dans à peine quatre mois (20 juillet-20 août).