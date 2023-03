Ligue 1 : le RC Lens condamné à une amende pour une banderole à caractère homophobe

Le RC Lens a été condamné à une amende, ce mercredi 15 mars, par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel, pour le déploiement d’une banderole homophobe par ses supporters.

La sanction est tombée. Mercredi, la Commission de discipline de la LFP a condamné le RC Lens à une lourde amende pour l’usage par ses supporters d’une banderole homophobe déployée le 4 mars dernier contre Lille.

Le club Sang et Or devra régler la somme de 15.000 euros d’amende, dont 8.000 avec sursis, pour ces écrits «à caractère injurieux et discriminatoire».

Lors du derby contre les voisins Lillois (1-1), la banderole «BSN – DVE, ça commence en amitié, ça termine en porno gay», avait été déployée par les supporters. Un écrit pour se moquer des groupes ultras de Nice et Lille, qui avait été dénoncé par plusieurs associations pour son caractère homophobe.

La banderole avait été déployée en plein match. / Icon Sport

«(Cette sanction) n’est en rien dissuasive et c’est beaucoup moins que celle de 2019. Là, ce sont 7.000 euros alors que c’est une récidive, a fait constater le collectif Rouge Direct (association de lutte contre l’homophobie) au Parisien. Et notre seule question est : pourquoi le RC Lens alors que Saint-Etienne et l’OM sont épargnés malgré la gravité et le caractère systématique des chants homophobes à Geoffroy-Guichard et au stade Vélodrome ?».

Le collectif Rouge Direct a en effet pointé du doigt ces dernières semaines des chants entendus à Marseille ou Saint-Etienne et réclame des sanctions à l’encontre de ces deux clubs.