PSG : Kim Kardashian présente au Parc des Princes pour Paris-Rennes

La star américaine Kim Kardashian est présente dans les tribunes du Parc des Princes, ce dimanche 19 mars, pour assister au match PSG-Rennes, comptant pour la 28e journée de Ligue 1.

Le PSG et les «people», c’est une longue histoire. Ce dimanche, pour la réception du Stade Rennais pour la 28e journée de Ligue 1, le club de la capitale peut compter sur la présence d’une star internationale avec Kim Kardashian.

Great to welcome special guest @KimKardashian to the Parc des Princes today! #PSGSRFC pic.twitter.com/xbWtnDTEER

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 19, 2023