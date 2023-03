Football : un supporter condamné à trois mois de prison pour avoir frappé un gardien en plein match et banni 40 ans par le PSV Eindhoven

Condamné, début mars, à trois mois de prison, dont un mois avec sursis, pour avoir frappé le gardien du FC Séville lors d’un match de Ligue Europa, un supporter du PSV Eindhoven a été banni 40 ans pour le club néerlandais.

Une double sanction exemplaire. Déjà condamné à trois mois de prison, dont un mois avec sursis, début mars, pour avoir frappé le gardien du FC Séville en plein match de Ligue Europa, un supporter du PSV Eindhoven a été banni 40 ans par le club néerlandais. Le 23 février, alors qu'il était interdit de stade, ce fan de la formation batave avait réussi à entrer dans l’enceinte du Philips Stadion grâce à l’abonnement d’un autre supporter pour assister au barrage retour de Ligue Europa entre le PSV Eindhoven et le FC Séville.

Un taux d'alcool très élevé

Et au cours de la rencontre, il était parvenu à échapper à la vigilance des stadiers et avait fait irruption sur la pelouse. Fortement alcoolisé, avec un taux d’alcool de 1,6g/l de sang, il s’était dirigé vers Marko Dmitrovic avant de lui asséner un coup de poing au visage.

Le portier serbe ne s’était pas laissé faire et avait maîtrisé l’individu avant l’arrivée des stadiers qui ont fini par l’évacuer. Devant le tribunal, le jeune homme avait expliqué ne pas souvenir de ce qu’il s’était passé et avait regretté son geste. «Tout est allé super vite. Avant que je m’en rende compte, j’étais au sol et les stewards m’ont emmené», avait-il confié dans des propos rapportés par la presse néerlandaise.

Il n’avait pas non plus conscience des conséquences, lui qui a été exclu de son groupe de supporters et qui a perdu son travail, alors que certains membres de sa famille ont reçu des menaces. «C’était juste super stupide. Je n’ai pas pensé à ce que tout cela implique. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis. Je suis vraiment désolé», a-t-il déclaré. Ses excuses n'ont pas suffi à lui éviter cette double sanction.