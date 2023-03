Tennis : le triste record battu par Gaël Monfils, encore contraint à l’abandon

Touché à la main droite, Gaël Monfils a été contraint à l’abandon, dans la nuit de mercredi à jeudi, lors de son entrée en lice du Masters 1000 de Miami face à son compatriote Ugo Humbert, égalant un triste record.

Il a encore été rattrapé par ses vieux démons. Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, dans la nuit de mercredi à jeudi, Gaël Monfils a été contraint d’abandonner dans le premier set face à son compatriote Ugo Humbert. Le Français, retombé à la 280e place mondiale, a ressenti comme une décharge au niveau de la main droite et a quitté le court grimaçant de douleur. Et c’est loin d’être une première pour lui. Au contraire, c’est une triste habitude pour le Parisien, qui a enregistré le 24e abandon de sa carrière, égalant le record de l’Allemand Tommy Haas et du Croate Janko Tipsarevic.

Gael Monfils is forced to retire due to injury @HumbertUgo advances to the next round in Miami!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/jx8xR5LXbx — ATP Tour (@atptour) March 22, 2023

«On va faire des examens, et on verra ce qu’il se passe», a-t-il déclaré à sa sortie du court, s’interrogeant sur son avenir même si le joueur de 36 ans n’a pas l’intention, pour le moment, de mettre un terme à une carrière jalonnée de multiples blessures. «Si un jour je ne peux plus, je ne peux plus. Mais je ferai tout pour continuer à jouer. J’aime ce que je fais. J’aime mon sport. J’aurais pu arrêter il y a longtemps, mais j’aime toujours ça. Je m’amuse toujours autant», a-t-il assuré.

En attendant de retrouver le plaisir raquette à la main, lui qui n’a joué que trois matchs pour autant de défaites depuis son abandon en 8e de finale du Masters 1000 du Canada en août dernier, Gaël Monfils va une nouvelle fois devoir se soigner avant de reprendre la compétition, soit au challenger de Mexico la semaine prochaine, soit à Monte Carlo (8-16 avril).