Irlande-France, éliminatoires de l’Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France se déplace en Irlande, ce lundi 27 mars, lors des éliminatoires de l’Euro 2024. Voici le programme TV.

Les Bleus vont enchaîner une deuxième rencontre dans ses qualifications du championnat d’Europe 2024, qui aura lieu ce lundi à Dublin contre les Irlandais.

Et après leur écrasante victoire contre les Pays-Bas (4-0), ce vendredi au Stade de France de Saint-Denis, les hommes de Didier Deschamps veulent confirmer face à une formation censée être beaucoup plus abordable que les Néerlandais.

Avec un doublé du nouveau capitaine Kylian Mbappé et des buts d'Antoine Griezmann et Dayot Upamecano, les vice-champions du monde ont déjà pris les commandes du groupe B. De quoi se déplacer sereinement chez les Irlandais.

«C’est une belle rentrée, même si les Pays-Bas ont eu quelques soucis avec leurs absences, ça n’enlève en rien ce qu’on a fait, avec cette ambiance. Ne pas prendre ce but, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de points positifs. Le match était plié à la mi-temps, mais on reste appliqué. Gagner ce match chez nous, c’est important. Le déplacement en Irlande ? Comme toujours, on a peu de temps pour récupérer. On a un autre type de match là-bas et trois autres points à aller chercher», a détaillé le patron des Bleus.

Programme TV

Irlande-France

Éliminatoires de l’Euro 2024

Lundi 27 mars

20h45 sur TF1