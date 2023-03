Football : le plan inédit des clubs américains pour attirer Lionel Messi aux Etats-Unis

Les clubs de Major League Soccer ont établi un plan inédit pour attirer Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, dans le championnat américain.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? A trois mois de la fin de son contrat avec le PSG, la question n’a toujours pas de réponse. Si des discussions sont toujours en cours avec le club de la capitale pour une prolongation d’au moins un an, l’Argentin laisse planer le doute sur son avenir. D’autant qu’il ne manque pas de prétendants. De nombreux clubs à travers le monde aimeraient s’attacher ses services et surveilleraient sa situation avec attention. C’est le cas en Arabie Saoudite mais aussi aux Etats-Unis, où plusieurs clubs de Major League Soccer (MLS) rêveraient de l’enrôler. A commencer par l’Inter Miami, dirigé par David Beckham.

Un coup de projecteur avant la Coupe du monde 2026

Mais son arrivée de l’autre côté de l’Atlantique s’annonce très compliquée sur le plan financier en raison des restrictions et des règles financières très strictes imposées par la ligue américaine, notamment sur les salaires élevés. Mais les franchises de MLS auraient trouvé une solution pour attirer le septuple Ballon d’or, selon Sport. Réunis il y a un mois et demi, les propriétaires des clubs auraient mis sur pied un plan et seraient tombés d’accord pour que chacun paye une partie de ses émoluments. Libre à l’Argentin ensuite de choisir sa future destination.

Peu importe où il jouera, que ce soit à Miami, New-York ou Los Angeles, les clubs sont convaincus que sa venue engendrerait d’importantes retombées économiques, grâce en grande partie aux droits télés ainsi qu’à la billetterie, dont ils pourraient tous bénéficier. Sa signature mettrait également un énorme coup de projecteur sur le football aux Etats-Unis à trois ans de la Coupe du monde 2026 qu’ils organiseront avec le Canada et le Mexique. Reste à savoir si Lionel Messi se laissera tenter, lui qui envisage pour l'instant de poursuivre sa carrière en Europe.