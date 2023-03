Masters 1000 Miami : gravement blessée, une joueuse est évacuée sur un fauteuil roulant (vidéo)

Opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova en 8e de finale du Masters 1000 de Miami, la Canadienne Bianca Andreescu s’est sérieusement blessée à la cheville et a dû être évacuée sur un fauteuil roulant.

Des cris et des larmes. Opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova, en 8e de finale du Masters 1000 de Miami, Bianca Andreescu s’est gravement blessée à la cheville gauche au début du deuxième set. Et, dans l’incapacité de marcher, la Canadienne a été évacuée en pleurs sur un fauteuil roulant, sous les applaudissements du public.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.





This audio is heartbreaking to listen to.





“I’ve never felt this kind of pain before.”





Bianca does not deserve this again.



pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023

Après avoir perdu la première manche au tie-break (6-7), la joueuse de 22 ans avait parfaitement entamé le second set, en breakant d’entrée son adversaire (2-0). Mais elle a été stoppée dans son élan par cette terrible blessure. «Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !», a-t-il crié sur le court, après s’être tordu la cheville. «Je n’ai jamais ressenti une telle douleur», a-t-elle également lâché à l’arbitre, à son adversaire et aux médecins venus s’enquérir de sa santé.

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair





Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn — Tennis Channel (@TennisChannel) March 28, 2023

Et ce pépin physique est un coup dur pour la joueuse, qui s’était déjà gravement blessée au genou à la fin de l’année 2019. En attendant de connaître la gravité de sa blessure, Bianca Andreescu, lauréate de l’US Open en 2019, pourrait être éloignée du circuit pendant plusieurs semaines et manquer la saison sur terre battue, dont Roland-Garros (28 mai-11 juin), ainsi que sur gazon.